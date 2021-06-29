Швеция - Украина: все об историческом матче нашей команды на Евро-2020

Сегодня, 29 июня, сборная Украины впервые в своей истории сыграет в матче плей-офф чемпионата Европы. В 1/8 финала Евро-2020 наша команда проведет игру со Швецией. Встреча состоится в шотландском Глазго на стадионе "Хэмпден Парк", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" ведет онлайн игрового дня.

Сборная Украины со скрипом пробилась в раунд полей-офф ЧЕ-2020. "Сине-желтые" лишь с третьего места пробились в следующий раунд турнира. Примечательно, что именно шведы помогли команде Андрея Шевченко преодолеть групповой барьер. После успеха скандинавов над поляками, который фактически вывел нашу сборную в 1/8 финала, украинцы массово благодарили шведов, а посол Швеции и вовсе отреагировал на это забавным мемом.

В то же время скандинавская команда выиграла свою группу, опередив не только поляков, но и Испанию и Словакию. Шведы целенаправленно рвали и метали на поле в игре с Польшей, чтобы попасть на более слабого соперника - Украину. Букмекеры также согласны с таким положением дел. Отметим, для команд это станет пятой дуэлью в истории.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть матч Швеция - Украина в прямом эфире. Примечательно, что вживую игру в Глазго смогут посмотреть фактически лишь "местные".