Швеция - Украина: кто выйдет в старте на матч 1/8 финала Евро-2020

Сегодня, 29 июня, сборная Украины впервые в своей истории сыграет матч плей-офф чемпионата Европы. В шотландском Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" сине-желтая "Дружина" проведет матч 1/8 финала Евро-2020 с командой Швеции. Накануне поединка, который начнется в 22:00 по киевскому времени, стали известны стартовые составы команд.
Стартовые составы команд на матч Евро-2020 Швеция - Украина:
Сборная Швеции: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Аугустинссон, С. Ларссон, Экдаль, Форсберг, Исак, Ольссон, Кулусевски, Даниэльсон.
Startelvan är här!
Mot kvartsfinal! #EURO2020 | #SWE
— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) June 29, 2021
Сборная Украины: Бущан, Кривцов, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарный, Зинченко, Караваев, Матвиенко.
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Ранее "Телеграф" сообщал, кто фаворит в матче Швеция - Украина, а также рассказывал, где посмотреть игру в прямом эфире в Украине.
"Телеграф" напоминает, что из-за проблем со здоровьем сегодня точно не сыграет хавбек "Ференцвароша" Александр Зубков, который даже не попал в заявку на игру. Также стало известно, что некоторые проблемы со здоровьем испытывал до Евро защитник "Брюгге" Эдуард Соболь.