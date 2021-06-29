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Швеция - Украина: кто выйдет в старте на матч 1/8 финала Евро-2020

Швеция - Украина: кто выйдет в старте на матч 1/8 финала Евро-2020
20:58 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Сегодня, 29 июня, сборная Украины впервые в своей истории сыграет матч плей-офф чемпионата Европы. В шотландском Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" сине-желтая "Дружина" проведет матч 1/8 финала Евро-2020 с командой Швеции. Накануне поединка, который начнется в 22:00 по киевскому времени, стали известны стартовые составы команд.

Швеция - Украина: прямая трансляция матча нашей сборной в 1/8 Евро-2020

Стартовые составы команд на матч Евро-2020 Швеция - Украина:

Сборная Швеции: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Аугустинссон, С. Ларссон, Экдаль, Форсберг, Исак, Ольссон, Кулусевски, Даниэльсон.

Сборная Украины: Бущан, Кривцов, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарный, Зинченко, Караваев, Матвиенко.

 
 
 
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Публикация от УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

Ранее "Телеграф" сообщал, кто фаворит в матче Швеция - Украина, а также рассказывал, где посмотреть игру в прямом эфире в Украине.

"Телеграф" напоминает, что из-за проблем со здоровьем сегодня точно не сыграет хавбек "Ференцвароша" Александр Зубков, который даже не попал в заявку на игру. Также стало известно, что некоторые проблемы со здоровьем испытывал до Евро защитник "Брюгге" Эдуард Соболь.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Сборная Швеции, Футбол, Евро-2020.
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