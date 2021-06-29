Швеция - Украина: Шевченко огласил состав на матч 1/8 финала Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с финальной заявкой на игру 1/8 финала чемпионата Европы против команды Швеции. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
К игре против Швеции готовятся 25 футболистов. Впрочем, как отметил главный тренер Андрей Шевченко, из-за повреждения со скандинавами точно не сыграет полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков.
Заявка сборной Украины на игру со Швецией:
"Телеграф" напоминает, что матч Швеция - Украина состоится 29 июня в Глазго на арене "Хэмпден Парк", начало встречи - в 22:00 по Киеву. За ходом игры можно следить у нас на сайте, а также по ТВ. Отметим, букмекеры дали неоднозначный прогноз на это противостояние.
Примечательно, что на матче будет присутствовать очень мало болельщиков, а все из-за антикоронавирусных ограничений шотландских властей. К слову, российский телеканал убрал из эфира матч сборной Украины, поставив туда пропагандиста Соловьева.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как сборная Украины поздравила вратаря Андрея Пятова с днем рождения.