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Швеция - Украина: Шевченко огласил состав на матч 1/8 финала Евро-2020

Швеция - Украина: Шевченко огласил состав на матч 1/8 финала Евро-2020
11:35 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с финальной заявкой на игру 1/8 финала чемпионата Европы против команды Швеции. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Швеция - Украина: все об историческом матче нашей команды на Евро-2020

К игре против Швеции готовятся 25 футболистов. Впрочем, как отметил главный тренер Андрей Шевченко, из-за повреждения со скандинавами точно не сыграет полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков.

Заявка сборной Украины на игру со Швецией:

"Телеграф" напоминает, что матч Швеция - Украина состоится 29 июня в Глазго на арене "Хэмпден Парк", начало встречи - в 22:00 по Киеву. За ходом игры можно следить у нас на сайте, а также по ТВ. Отметим, букмекеры дали неоднозначный прогноз на это противостояние.

Примечательно, что на матче будет присутствовать очень мало болельщиков, а все из-за антикоронавирусных ограничений шотландских властей. К слову, российский телеканал убрал из эфира матч сборной Украины, поставив туда пропагандиста Соловьева.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сборная Украины поздравила вратаря Андрея Пятова с днем рождения.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Сборная Швеции, Футбол, Евро-2020.
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