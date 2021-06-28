Канал "Россия 1" заменил показ матча сборной Украины на шоу пропагандиста Соловьева

Российские пропагандисты не останавливаются в своей "борьбе" против сборной Украины. На этот раз они решили не показаться на телеканале "Россия 1" матч сборных Украины и Швеции, который состоится 29 июня в 22:00 по киевскому времени. Интереса ситуации добавляет тот факт, что чаще всего на данном канале матч этого слота показывают, и это можно заметить из программы. Более того: изначально показ матча Украины там планировался.

Удивительного в этой ситуации мало - сначала россиян возмутила новая форма сборной Украины, где изображена карта нашей страны с Крымом и с надписью "Слава Украине - Героям Слава", затем тем же людям не понравилась песня про Путина, спетая украинскими болельщиками в Бухаресте на победном матче против Северной Македонии. И именно в те минуты, когда в Глазго будет вовсю идти второй тайм, на "Россия 1" начнётся пропагандистское шоу Владимира Соловьёва.

"Телеграф" напоминает, где в Киеве можно посмотреть матч между Швецией и Украиной.