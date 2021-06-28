Скачать
Понедельник, 28.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Швеция - Украина: где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро-2020
Швеция - Украина: где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро-2020
"Голова его отлетала": Ломаченко похвалил Накатани за стойкость (видео)
"Голова его отлетала": Ломаченко похвалил Накатани за стойкость (видео)
В России во время матча умер подставной футболист
В России во время матча умер подставной футболист
Швеция - Украина: букмекеры пророчат команде Шевченко вылет с Евро-2020
Швеция - Украина: букмекеры пророчат команде Шевченко вылет с Евро-2020

Канал "Россия 1" заменил показ матча сборной Украины на шоу пропагандиста Соловьева

Канал "Россия 1" заменил показ матча сборной Украины на шоу пропагандиста Соловьева
18:29 Сегодня Телеграф antikor.com.ua

Российские пропагандисты не останавливаются в своей "борьбе" против сборной Украины. На этот раз они решили не показаться на телеканале "Россия 1" матч сборных Украины и Швеции, который состоится 29 июня в 22:00 по киевскому времени. Интереса ситуации добавляет тот факт, что чаще всего на данном канале матч этого слота показывают, и это можно заметить из программы. Более того: изначально показ матча Украины там планировался.

Форвард сборной Украина заинтересовал лондонский "Арсенал"

Удивительного в этой ситуации мало - сначала россиян возмутила новая форма сборной Украины, где изображена карта нашей страны с Крымом и с надписью "Слава Украине - Героям Слава", затем тем же людям не понравилась песня про Путина, спетая украинскими болельщиками в Бухаресте на победном матче против Северной Македонии. И именно в те минуты, когда в Глазго будет вовсю идти второй тайм, на "Россия 1" начнётся пропагандистское шоу Владимира Соловьёва

"Телеграф" напоминает, где в Киеве можно посмотреть матч между Швецией и Украиной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 257

Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Швеции, Евро-2020, Владимир Соловьев, Россия-1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умирал на коленях напарника: подробности смерти футболиста в России
02 Швеция - Украина: букмекеры пророчат команде Шевченко вылет с Евро-2020
03 Сенсация на Евро-2020: чехи выбили с турнира обидчиков сборной Украины
04 Бельгия отправила Роналду и компанию домой: обзор матча Евро-2020
05 Швеция - Украина: прямая трансляция пресс-конференции Шевченко (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь