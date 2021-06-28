Форвард сборной Украина заинтересовал лондонский "Арсенал"

Как сообщает бельгийское издание Voetbal Belgie, нападающий бельгийского "Гента" и национальной сборной Украины Роман Яремчук попал в сферу интересов лондонского "Арсенала". Источник уточняет, что "канониры" готовы выплатить нынешнему клубу украинца 25 миллионов евро. К слову, небольшая часть из последующей перепродажи Яремчука должна пойти киевскому "Динамо".

Вполне возможно, что Яремчук заинтересовал лондонцев на текущем Чемпионате Европы, где он уже успел отметиться двумя забитыми мячами. Не так давно Роман получил микроповореждение и не тренировался в общей группе, однако уже его здоровью ничего не угрожает - он готов сыграть против шведов.

"Телеграф" напоминает, что ранее Яремчук попал в сферу интересов итальянского "Милана", легендой которого является нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.