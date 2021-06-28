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Форвард сборной Украина заинтересовал лондонский "Арсенал"

Форвард сборной Украина заинтересовал лондонский "Арсенал"
Обновлено 15:58 Сегодня Телеграф voetbalbelgie.be Українська асоціація футболу

Как сообщает бельгийское издание Voetbal Belgie, нападающий бельгийского "Гента" и национальной сборной Украины Роман Яремчук попал в сферу интересов лондонского "Арсенала". Источник уточняет, что "канониры" готовы выплатить нынешнему клубу украинца 25 миллионов евро. К слову, небольшая часть из последующей перепродажи Яремчука должна пойти киевскому "Динамо".  

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Вполне возможно, что Яремчук заинтересовал лондонцев на текущем Чемпионате Европы, где он уже успел отметиться двумя забитыми мячами. Не так давно Роман получил микроповореждение и не тренировался в общей группе, однако уже его здоровью ничего не угрожает - он готов сыграть против шведов. 

"Телеграф" напоминает, что ранее Яремчук попал в сферу интересов итальянского "Милана", легендой которого является нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Евро-2020, Трансферное окно, Роман Яремчук, ФК Арсенал Лондон, ФК Гент, Летнее трансферное окно.
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