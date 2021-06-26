Основной форвард сборной Украины получил повреждение и тренировался индивидуально

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, форвард национальной сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук получил микроповреждение и на сегодняшней тренировке сборной занимался индивидуально в тренажёрном зале.

Сообщается, что травма воспитанника "Динамо" не является серьёзной и уже завтра он будет тренироваться вместе со всеми. Об угрозе неучастия Яремчука в поединке со шведами речи на данный момент нет. Также продолжает тренироваться самостоятельно Александр Зубков, который выполняет беговую работу, но про его скорое возвращение пока не говорится.

Уже завтра вечером команда Андрея Шевченко проведёт последнее занятие в Бухаресте. Дальше её ждёт вылет в Глазго на матч 1/8 Евро-2020 против национальной сборной Швеции.

"Телеграф" напоминает, где в Киеве посмотреть решающий поединок сборной Украины против Швеции.