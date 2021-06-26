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Основной форвард сборной Украины получил повреждение и тренировался индивидуально

Основной форвард сборной Украины получил повреждение и тренировался индивидуально
Обновлено 22:45 Сб, 26 Июнь 2021 Телеграф Українська асоціація футболу Українська асоціація футболу

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, форвард национальной сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук получил микроповреждение и на сегодняшней тренировке сборной занимался индивидуально в тренажёрном зале. 

Сообщается, что травма воспитанника "Динамо" не является серьёзной и уже завтра он будет тренироваться вместе со всеми. Об угрозе неучастия Яремчука в поединке со шведами речи на данный момент нет. Также продолжает тренироваться самостоятельно Александр Зубков, который выполняет беговую работу, но про его скорое возвращение пока не говорится.  

Украина против Швеции: как это было раньше

Уже завтра вечером команда Андрея Шевченко проведёт последнее занятие в Бухаресте. Дальше её ждёт вылет в Глазго на матч 1/8 Евро-2020 против национальной сборной Швеции. 

"Телеграф" напоминает, где в Киеве посмотреть решающий поединок сборной Украины против Швеции.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Евро-2020, Роман Яремчук, Александр Зубков.
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