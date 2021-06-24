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"Всегда рады услужить": посол Швеции оценил юмор украинских болельщиков

"Всегда рады услужить": посол Швеции оценил юмор украинских болельщиков
07:35 Сегодня Телеграф Твиттер Тобиаса Тиберга KyivPost

После выхода сборной Украины в 1/8 Евро-2020, интернет заполонило множество мемов, посвящённых заочной победе команды Андрея Шевченко. Самую главную роль в этом деле отыграла сборная Швеции, а одну смешную картинку отметил даже сам посол Швеции в Украине.

"Всегда рады услужить" - написал в своём Твиттере Тобиас Тиберг.

На фото шведского дипломата также посол Польши Бартош Цихоцкий, опубликовавший фото Камиля Глика с подписью смеётся на польском". Именно сборную наших западных соседей вчера в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" скандинавы обыграли со счётом 3:2.

[caption id="attachment_5659006" align="alignnone" width="591"] Фото: Bartosz Cichocki / Twitter[/caption]

"Телеграф" напоминает, что в 1/8 Чемпионата Европы сборная Украины сыграет как раз против сборной Швеции. Матч состоится в следующий вторник, 29 июня, в 22:00 по киевскому времени. Место встречи - столица Шотландии Глазго.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Украины, Сборная Швеции, Евро-2020, Посольство Швеции.
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