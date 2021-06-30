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"Фантастический идиот": российский комментатор увидел нарушение правил со стороны Беседина в эпизоде с травмой

"Фантастический идиот": российский комментатор увидел нарушение правил со стороны Беседина в эпизоде с травмой
14:32 Сегодня Телеграф Фото: Twitter Foet247Benelux

Украинский футболист Артем Беседин в столкновении со шведом Маркусом Даниэльсоном получил жуткую травму в матче 1/8 финала Евро-2020. Рефери Даниэле Орсато после помощи VAR показал скандинавскому футболисту прямую красную карточку. Российский комментатор Александр Шмурнов в беседе со своим коллегой Михаилом  Моссаковским в twitter выразил мнение, что именно Беседин заслуживал наказание за этот стык, ведь швед был первым на мяче.

Известный российский комментатор Василий Уткин, который уже поздравил украинцев, не остался в стороне это спора, опубликовав на своей страничке в twitter жесткий ответ Шмурнову. Также Василий привел одно из правил, которое и применялось судьями при удалении шведа: "Серьезное нарушение правил - это подкат или бросок на соперника  в борьбе за мяч, который угрожает его  безопасности или с  использованием силы или жестокости; наказывается удалением (красная карточка)", - написал Уткин в комментарии под своим постом.

"Телеграф" напоминает, что матч Швеция - Украина завершился со счетом 1:2 в пользу нашей команды. В следующем раунде плей-офф украинцы померятся силами с англичанами, которые являются фаворитами противостояния. К слову, англичанин Линекер также не усмотрел нарушения правил со стороны Даниэльсона на Беседине

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Швеции, Футбол, Евро-2020, Василий Уткин, Александр Шмурнов.
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