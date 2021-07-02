Игрок "Шахтера" назвал "динамовца" главным героем матча Швеция - Украина (видео)

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко, комментируя выход национальной команды в четвертьфинал Евро-2020, отметил вклад форварда "Динамо" Артема Беседина в успех "Желто-синих".

Степаненко считает, что Беседин в игре со Швецией пошел в стык и заработал удаление для соперника, что привело к доминирующему положению украинской команды на поле. Также Тарас поведал, что вся команда поддержала Артема, отметив ключевую роль форварда "Динамо" в этом успехе.

"Когда мы зашли в раздевалку, Артем сидел, понятно, очень расстроенный. Я сразу к нему подошел и сказал, что это его победа, потому что ценой травмы он заработал на себе удаление, и мы практически все оставшееся время доминировали. То, в какой он стык пошел, получил тяжелую травму, - это вылилось в то, что команда сейчас в Риме и 1/4 финала чемпионата Европы. Для меня это его победа, мы всей командой ему сразу об этом сказали", - рассказал Степаненко в комментарии для Youtube-канала vZbirna.

"Телеграф" напоминает, что в 1/8 финала сборная Украины минимально одолела Швецию, забив победный гол в компенсированное ко второму экстра-тайму время. Беседин появился на поле в дополнительное время и практически сразу же после стыка с Маркусом Даниэльсоном получил тяжелейшее повреждение, которое выбило нападающего из игры надолго. В России отметили, что именно Беседин "нарушал правила" и ему надо было дать желтую карточку. В 1/4 финала украинцы сыграю с англичанами. Ранее букмекеры поведали о шансах команды Шевченко в этом противостоянии.