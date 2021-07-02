Жены украинских футболистов проникли в Рим, несмотря на запрет (фото)

Женам украинских футболистов все по плечу. Красавицы полетели в Рим, чтобы поддержать своих мужей в матче 1/4 финала чемпионата Европы-2020 с Англией. Примечательно, что Италия закрыла границы для граждан из стран "категории Е", куда все еще отнесена Украина, и попасть в страну можно только по особым обстоятельствам.

В посольстве Украины в Италии отметили, что посетить страну могут лишь те граждане Украины, которые предоставят соответствующие основания для пересечения границы: работа, учеба, лечение, возвращение на постоянное место жительства, обстоятельства, связанные с оказанием неотложной медпомощи. К данным обстоятельствам явно не относится туризм, куда входит и посещение футбольного матча Евро-2020. Кроме того, в случае пересечения границы Италии граждане должны пройти обязательную 10-дневную самоизоляцию.

За день до матча жена полузащитника сборной Украины Тараса Степаненко Маргарита опубликовал фото в Instagram, на котором видно, что жены футболистов вылетают в Италию.

"Ну с Богом. Встречай нас, пицца, ризотто, паста и тирамису", - написала Маргарита в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргарита Степаненко (@m_stepanenko)

В комментариях недоумевают, как женам футболистов удалось вылететь в закрытую для туризма страну.

Супруга вратаря сборной Украины Андрея Пятова Юлия рассказала, что столкнулась с проблемами при оформлении документов, но ей "помогла Вселенная":

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от юлия пятова (@piatova)

"Телеграф" напоминает, что матч 1/4 финала Евро-2020 Украина - Англия состоится 3 июля в Риме. Накануне букмекеры оценили шансы команд на выход в полуфинал.