Скачать
Пятница, 02.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
"Следующий Лопес": Ломаченко поймал огромную щуку (видео)
"Следующий Лопес": Ломаченко поймал огромную щуку (видео)
Беседин простил шведа, который сломал ему ногу
Беседин простил шведа, который сломал ему ногу
Луческу попросил перенести матч за Суперкубок Украины
Луческу попросил перенести матч за Суперкубок Украины
Черчесов объяснил провал сборной России на Евро-2020 воспитанностью футболистов
Черчесов объяснил провал сборной России на Евро-2020 воспитанностью футболистов

Жены украинских футболистов проникли в Рим, несмотря на запрет (фото)

Жены украинских футболистов проникли в Рим, несмотря на запрет (фото)
15:59 Сегодня Телеграф Фото: Instagram m_stepanenko

Женам украинских футболистов все по плечу. Красавицы полетели в Рим, чтобы поддержать своих мужей в матче 1/4 финала чемпионата Европы-2020 с Англией. Примечательно, что Италия закрыла границы для граждан из стран "категории Е", куда все еще отнесена Украина, и попасть в страну можно только по особым обстоятельствам.

Они вдохновляют их на победу: вторые половинки футболистов сборной Украины (фото)

В посольстве Украины в Италии отметили, что посетить страну могут лишь те граждане Украины, которые предоставят соответствующие основания для пересечения границы: работа, учеба, лечение, возвращение на постоянное место жительства, обстоятельства, связанные с оказанием неотложной медпомощи. К данным обстоятельствам явно не относится туризм, куда входит и посещение футбольного матча Евро-2020. Кроме того, в случае пересечения границы Италии граждане должны пройти обязательную 10-дневную самоизоляцию.

За день до матча жена полузащитника сборной Украины Тараса Степаненко Маргарита опубликовал фото в Instagram, на котором видно, что жены футболистов вылетают в Италию.

"Ну с Богом. Встречай нас, пицца, ризотто, паста и тирамису", - написала Маргарита в Instagram.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Маргарита Степаненко (@m_stepanenko)

В комментариях недоумевают, как женам футболистов удалось вылететь в закрытую для туризма страну.

Супруга вратаря сборной Украины Андрея Пятова Юлия рассказала, что столкнулась с проблемами при оформлении документов, но ей "помогла Вселенная":

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от юлия пятова (@piatova)

"Телеграф" напоминает, что матч 1/4 финала Евро-2020 Украина - Англия состоится 3 июля в Риме. Накануне букмекеры оценили шансы команд на выход в полуфинал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 178

Все по теме:

Сборная Англии, Сборная Украины, Футбол, Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Французы требуют переиграть матч со Швейцарией на Евро-2020
02 Хацкевич: где украинцы, а где россияне?
03 Игрок "Шахтера" назвал "динамовца" главным героем матча Швеция - Украина (видео)
04 Свитолина "слетела" со второго круга Wimbledon: видео ярких моментов
05 Тренер "Динамо" остался недоволен голевой ничьей с "Базелем" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь