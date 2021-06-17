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Как Малиновский заставил нервничать всю Украину: видео пенальти

Как Малиновский заставил нервничать всю Украину: видео пенальти
Обновлено 18:22 Сегодня Телеграф Фото: Twitter EURO2020

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский мог ставить точку в матче с Северной Македонией на чемпионате Европы, но не сумел реализовать пенальти.

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Под занавес встречи при счете 2:1 в пользу украинцев Руслан исполнил штрафной удар, который практически стал результативным. Один из футболистов гостей, стоявших в "стенке", рукой отбил мяч, прикрывая лицо. В итоге рефери назначил 11-метровый удар. Руслан сам решил исполнить "приговор" , но не сумел переиграть Столе Димитриевски с точки. После этого более 10 минут украинские болельщики на нервах дожидались финального свистка.

Видео пенальти Малиновского:

"Телеграф" напоминает, что Украина и Северная Македония выступают на чемпионате Европы в квартете С вместе с Нидерландами и Австрией. В первом туре  "Желто-синие" минимально проиграли "Оранжевым", а Северная Македония уступила Австрии. В решающем туре украинцы сыграют с Австрией, а Северная Македония - с Нидерландами. Оба матча состоятся в понедельник, 21 июня.

С полным расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Руслан Малиновский, Сборная Северной Македонии.
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