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Руслану Малиновскому может потребоваться операция - итальянские СМИ

Руслану Малиновскому может потребоваться операция - итальянские СМИ
Обновлено 14:00 Сегодня Телеграф TuttoAtalanta Українська асоціація футболу

Как сообщает итальянское издание TuttoAtalanta, ссылающееся на "L'Eco di Bergamo" (оба - специализированные сайты по "Аталанте"), полузащитнику национальной сборной Украины и бергамского клуба Руслану Малиновскому, который после критики Артёма Довбика заговорил по-украински, может потребоваться операция. Причина - грыжа живота.  

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На этом Чемпионате Европы Руслан, по мнению многих специалистов, сыграл крайне неудачно. Об этом говорит и статистика, и сухие факты - к примеру, в матче против Северной Македонии Малиновский не реализовал одиннадцатиметровый удар, а против Австрии провалил игру настолько, что со шведами даже не появился на поле со стартовых минут. 

В игре с Англией Малиновского уже не было даже в заявке, однако причиной уже была как раз грыжа, давно беспокоившая Руслана. Сообщается, что окончательного решения касательно операции пока не принято, но в случае её проведения полузащитник проведёт без футбола около 40 дней. 

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Сборная Украины, Аталанта, Евро-2020, Грыжа, Руслан Малиновский.
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