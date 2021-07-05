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В Англии возмущены дерзкой "выходкой" Ярмоленко: но что же произошло на самом деле

В Англии возмущены дерзкой "выходкой" Ярмоленко: но что же произошло на самом деле
Обновлено 11:55 Сегодня Телеграф The Sun

Провальный для нашей сборной поединок против Англии (разгромное поражение 0:4) в 1/4 финала Евро-2020 запомнился ещё одним скандальным эпизодом.  

Под конец первого тайма защитник "Трёх Львов" Гарри Магуайр оказался на газоне после столкновения с форвардом Украины Романом Яремчуком и откровенно тянул время, параллельно ещё и высказывая что-то в адрес украинца. Учитывая, что счёт к тому времени в пользу англичан был минимальным, к игроку "Манчестер Юнайтед" подошёл нападающий "Гента" и тут же попытался соперника "поднять", подав руку.  

Милое видео: сын Романа Яремчука встретил папу после Евро-2020

Однако в ситуацию вклинился капитан главной команды нашей страны Андрей Ярмоленко, который подбежал к месту событий и не дал партнёру по команде поднять руку, увидев преднамеренное затягивание Магуайром времени до перерыва. Обстановку разрядил немецкий арбитр Феликс Брых, однако вдогонку Андрей ещё и что-то Магуайру резко высказывал.

В Англии очень недовольны действием Ярмоленко, выступающим за лондонский "Вест Хэм", однако скорее всего они просто не разобрались в ситуации до конца. 

Yarmolenko moving his team mates hand away from Maguire as he went to help him up.

pic.twitter.com/SdSk4ugBlS

— PF | Transfer News (@PurelyFootball) July 4, 2021

Roman Yaremchuk tried to give Harry Maguire a hand after being fouled but Andrii Yarmolenko was having none of it!pic.twitter.com/8fXDVAb0FG

— CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) July 3, 2021

К слову, именно Гарри Магуайр сразу после выхода команд из раздевалок забил второй мяч родоначальников футбола, и во многом похоронил шансы команды Шевченко пробиться в полуфинал. 

"Телеграф" напоминает, что сотни фанатов встретили сборную Украины в Борисполе.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 551

Все по теме:

Сборная Англии, Сборная Украины, Евро-2020, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Гарри Магуайр.
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