В Англии возмущены дерзкой "выходкой" Ярмоленко: но что же произошло на самом деле

Провальный для нашей сборной поединок против Англии (разгромное поражение 0:4) в 1/4 финала Евро-2020 запомнился ещё одним скандальным эпизодом.

Под конец первого тайма защитник "Трёх Львов" Гарри Магуайр оказался на газоне после столкновения с форвардом Украины Романом Яремчуком и откровенно тянул время, параллельно ещё и высказывая что-то в адрес украинца. Учитывая, что счёт к тому времени в пользу англичан был минимальным, к игроку "Манчестер Юнайтед" подошёл нападающий "Гента" и тут же попытался соперника "поднять", подав руку.

Однако в ситуацию вклинился капитан главной команды нашей страны Андрей Ярмоленко, который подбежал к месту событий и не дал партнёру по команде поднять руку, увидев преднамеренное затягивание Магуайром времени до перерыва. Обстановку разрядил немецкий арбитр Феликс Брых, однако вдогонку Андрей ещё и что-то Магуайру резко высказывал.



В Англии очень недовольны действием Ярмоленко, выступающим за лондонский "Вест Хэм", однако скорее всего они просто не разобрались в ситуации до конца.

Yarmolenko moving his team mates hand away from Maguire as he went to help him up.



