В Англии возмущены дерзкой "выходкой" Ярмоленко: но что же произошло на самом деле

Провальный для нашей сборной поединок против Англии (разгромное поражение 0:4) в 1/4 финала Евро-2020 запомнился ещё одним скандальным эпизодом.

Под конец первого тайма защитник "Трёх Львов" Гарри Магуайр оказался на газоне после столкновения с форвардом Украины Романом Яремчуком и откровенно тянул время, параллельно ещё и высказывая что-то в адрес украинца. Учитывая, что счёт к тому времени в пользу англичан был минимальным, к игроку "Манчестер Юнайтед" подошёл нападающий "Гента" и тут же попытался соперника "поднять", подав руку.

Однако в ситуацию вклинился капитан главной команды нашей страны Андрей Ярмоленко, который подбежал к месту событий и не дал партнёру по команде поднять руку, увидев преднамеренное затягивание Магуайром времени до перерыва. Обстановку разрядил немецкий арбитр Феликс Брых, однако вдогонку Андрей ещё и что-то Магуайру резко высказывал.



В Англии очень недовольны действием Ярмоленко, выступающим за лондонский "Вест Хэм", однако скорее всего они просто не разобрались в ситуации до конца.

Yarmolenko moving his team mates hand away from Maguire as he went to help him up.



pic.twitter.com/SdSk4ugBlS — PF | Transfer News (@PurelyFootball) July 4, 2021

Roman Yaremchuk tried to give Harry Maguire a hand after being fouled but Andrii Yarmolenko was having none of it!pic.twitter.com/8fXDVAb0FG — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) July 3, 2021

К слову, именно Гарри Магуайр сразу после выхода команд из раздевалок забил второй мяч родоначальников футбола, и во многом похоронил шансы команды Шевченко пробиться в полуфинал.

"Телеграф" напоминает, что сотни фанатов встретили сборную Украины в Борисполе.