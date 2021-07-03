Магуайр шокировал украинцев на первой минуте второго тайма (видео)

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр удвоил преимущество своей команды в матче 1/4 финала чемпионата Европы с Украиной.

Уже на первой минуте второго тайма центрбек "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр головой вколотил мяч в ворота после навеса Люка Шоу со штрафного. Александр Зинченко в моменте с голом замешкался в обороне, оставив Магуайра "в игре". Таким образом, гол был засчитан после просмотра системой видеопомощи рефери.

Видео гола Магуайра в матче с Украиной:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Гарри Кейн открыл счет в матче с Украиной.