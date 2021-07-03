Украина - Англия: Кейн открыл счет в матче (видео)

В субботу, 3 июля, сборные Англии и Украины проводят четвертьфинальный поединок на чемпионате Европы-2020. Англичане уже в дебюте встречи открыли счет в игре.

Уже на четвертой минуте встречи английский нападающий Гарри Кейн открыл счет в игре после блестящей разрезной передачи Рахима Стерлинга. Вингер "Манчестер Сити" блестяще разобрался с Николаем Шапаренко на фланге, а затем выдал пас-конфетку на форварда "Тоттенхэма", который избежал офсайда в окружении сразу нескольких игроков "Желто-синих". Откровенно проспали эпизод Николай Матвиенко и Сергей Кривцов.

Видео гола Кейна в матче Украина - Англия:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Дания обыграла чехов в четвертьфинале Евро-2020. В полуфинале датчане сыграют с победителем матча Украина - Англия. В другом полуфинале сыграют Италия и Испании, которые провели свои игры еще 2 июля. С результатами и видеообзорами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.