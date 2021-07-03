Сборная Дании одолела чехов и стала третьим полуфиналистом Евро-2020

Последним матчем Евро-2020, который начинался в 19:00 по киевскому времени, стало противостояние между сборными Чехии и Дании. Обе команды на этом турнире уже успели не раз удивить как своих, так и нейтральных болельщиков, и потому любой результат никого бы не удивил.

Первый тайм прошёл под полным преимуществом скандинавов. В самом начале игры после подачи углового отлично головой пробил Дилейни, а ближе к конце первой сорокапятиминутки одноклубник Руслана Малиновского Йоахим Меле сотворил отличный проход и отдал не менее отличную передачу на Каспера Дольберга, который её замкнул. Хотя раньше это мог сделать и Мартин Брейтуэйт, но он до мяча не добрался.

В начале второй половины игры голом отличился и Патрик Шик, который забил свой пятый мяч на турнире и догнал пока лучшего бомбардира Чемпионата Европы португальца Криштиану Роналду. Правда, на большее чехи оказались не способны, и скорее датчане были ближе к третьему голу, чем сами чехи ко второму.

/ Лучшие моменты первого тайма: Видео гола Шика: Видеообзор встречи будет добавлен позже. "Телеграф" напоминает, что в полуфинале датчане сыграют с победителем матча Украина - Англия.