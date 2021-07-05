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Милое видео: сын Романа Яремчука встретил папу после Евро-2020

Милое видео: сын Романа Яремчука встретил папу после Евро-2020
10:02 Сегодня Телеграф Скриншот с Инстаграма жены Яремчука

Вся Украина в эти дни до сих пор раздосадована разгромным поражением главной команды страны от Англии (0:4) в рамках 1/4 Евро-2020, однако это вряд ли можно сказать про сына форварда нашей сборной Романа Яремчука, которому в этом месяце исполнится два года.  

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Невероятно милое видео, в котором маленький мальчик бежит на встречу прилетевшему с европейских полей папе-бомбардиру, выложила изначально на своей странице в Инстаграме в сторис жена Яремчука Кристина. Затем очень красивый ролик по нему появился в Тиктоке "Украинский футбол". 

Напоминаем, что в аэропорту в Борисполе сборную Украины ждала встреча сотен фанатов, а также известных отечественных исполнителей, которые поблагодарили подопечных Шевченко за историческое достижение в виде выхода 1/4 финала Чемпионата Европы. Сами "виновники торжества" выступили на сцене с пламенными речами и благодарностью уже в адрес фанатов. 

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Ранее "Телеграф" сообщал, сколько сборная Украины заработала на Евро-2020. Это солидные призовые от европейской футбольной федерации (УЕФА) в размере 14,25 млн евро.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Украины, Евро-2020, Роман Яремчук, ФК Гент.
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