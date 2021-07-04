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Сколько заработала сборная Украины на Евро-2020

Сколько заработала сборная Украины на Евро-2020
16:26 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Сборная Украины за участие на чемпионате Европы по футболу заработала солидные призовые.

Спасибо, Шевченко: почему нам стоит гордиться нашей сборной

Согласно данным УЕФА, сборная Украины получит от европейской футбольной федерации 14,25 млн евро. 9,25 миллиона евро украинцы заработали за участие на групповой этапе турнира, еще 1 миллион евро "Дружина" Шевченко получит за победу над Северной Македонии. Неожиданный выход команды в плей-офф Евро-2020 принес "Желто-синим" дополнительные 1,5 млн евро, а победа над Швецией еще 2,5 млн евро

Отметим, англичане, которые разгромили сборную Украины в четвертьфинале чемпионата Европы со счетом 0:4, и другие полуфиналисты Евро-2020 заработали еще как минимум по 4 млн евро, а финалист турнира получит от УЕФА 5 млн евро. В то же время победитель обогатится дополнительно на 8 млн евро, сообщает Евроспорт. Отметим, из-за пандемии коронавируса, УЕФА уменьшил призовые на Евро-2020.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шевченко подвергся жесткой критике со стороны бывшего тренера сборной Украины. Кроме того, наставника "Желто-синих" высмеял и эксперт "Великого футбола" Евгений Левченко, а все из-за странной замены в конце поединка с Англией.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Англии, Сборная Украины, Футбол, Евро-2020.
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