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Футбольный эксперт высмеял попытку тройной замены от Шевченко в матче с Англией

Футбольный эксперт высмеял попытку тройной замены от Шевченко в матче с Англией
15:14 Сегодня Телеграф Фото: Twitter ZoryaLondonsk

Футбольный эксперт Евгений Левченко прокомментировал неудачную тройную замену от главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко в матче 1/4 финала чемпионата Европы-2020 против сборной Англии.

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На 89-й минуте поединка "Желто-синие" готовили тройную замену. На поле должны были появиться Артем Довбик, Александр Тымчик и Георгий Судаков. Однако рефери Феликc Брых не стал добавлять ни минуты к игре, которая завершилась со счетом 0:4 в пользу англичан, и замены так и не состоялись. Левченко назвал ситуацию комичной, ведь выпустить игроков можно было и намного раньше, чтобы они получили драгоценный опыт.

"Откровенно говоря, конечно же, после 50 минуты, после 0:3 нужно было выпускать Довбика, Тымчика, Судакова. И если бы мы пропустили еще 3 мяча не страшно. А так ребята бы получили колоссальный опыт и веру в то, что они важны для сборной. Комична попытка замены на 89 минуте", - написал Левченко в своем микроблоге в twitter.

После матча с Англией Шевченко назвал причины поражения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший тренер сборной Украины раскритиковал Шевченко и его тренерский штаб за "безвольную игру с Англией".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Англии, Сборная Украины, Евгений Левченко, Футбол, Евро-2020.
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