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Экс-тренер сборной Украины жестко прошелся по команде Шевченко

Экс-тренер сборной Украины жестко прошелся по команде Шевченко
Обновлено 14:22 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Экс-тренер сборной Украины Александр Заваров прокомментировал матч 1/4 финала чемпионата Европы Украина - Англия (0:4).

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По словам тренера, украинцы проиграли эту игру еще до матча из-за психологии. Кроме того, Заваров отметил, что "Желто-синие" абсолютно безвольно провели поединок, ведь футболисты не получили ни единой желтой карточки за игру. В пример украинцам Александр поставил команды Швейцарии, Венгрии и Чехии, которые показывали бойцовский характер в игре с более сильными соперниками.

"При 0:2 стояли и ничего не могли сделать - не было никакой динамики. Украина проиграла безвольно и бесхарактерно. Проиграть можно по-разному. Вспомните, как играла Швейцария, Венгрия… Да и та же Чехия! Безусловно, игра забывается, остается лишь результат, но нельзя так безвольно проигрывать - надо бороться до последних секунд игры", - цитирует Заварова "Чемпионат".

Отметим, Заваров работал в тренерском штабе сборной Украины Михаила Фоменко, который возглавлял команду до окончания Евро-2016. На чемпионате Европы во Франции "Желто-синие" проиграли все три матча, после чего наставник покинул команду. Недавно журналист обвинил тренерский штаб Фоменко в коррупции из-за попадания в состав Александра Зинченко. Позже Фоменко и Заваров ответили на обвинения.

Ранее российский футболист заявил, что сборная РФ дала бы бой Англии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Англии, Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Александр Заваров.
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