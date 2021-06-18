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Зинченко выступал на Евро на коррупционной основе - журналист

Зинченко выступал на Евро на коррупционной основе - журналист
12:48 Сегодня Телеграф Фото: Instagram zinchenko_96

Журналист Андрей Сенькив в эфире YouTube-канала ТаТоТаке сообщил, что вызов Александра Зинченко на Евро-2016 сопровождался коррупционной схемой.

Жена Зинченко засветила округлившийся животик на фото с Шевченко

По словам Сенькива, Шамиль Газизов, гендиректор "Уфы", игроком которой на тот момент был Зинченко, и тренерский штаб сборной Украины, которую тогда тренировал Михаил Фоменко, сговорились для того, чтобы Александр мог спокойно перейти в "Манчестер Сити". "Уфа" на тот момент имела предложение по игроку от МС, однако для гарантированного трансфера необходимо было, чтобы Зинченко отыграл в 75% матчах за сборную Украины за последние 2 года. В итоге Александр, не игравший в стыковых матчах за выход на ЧЕ-2016 со Словенией, а также в первых двух контрольных играх накануне Евро, вдруг получает вызов в национальную команду и едет на Евро-2016, где принял участие во всех трех поединках.

По словам Сенькива, тренерский штаб сборной Украины получал от Газизова и российских агентов Зинченко по $ 1 тысячи за каждую минуту, проведенную Зинченко на полях Франции, где проходил чемпионат Европы. Отметим, "Желто-синие" провалились на Евро-2016, заняв последнее место в группе с 0 очков, а Александр стал игроком "Ман Сити".

"Телеграф" напоминает, что сейчас сборная Украины борется за место в плей-офф Евро-2020. Нашей команде осталось провести всего один матч на групповой стадии турнира с Австрией. "Телеграф" рассказал о раскладах для "Сине-желтых" накануне решающего поединка в квартете С.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей чемпионата Европы можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Евро-2016, Александр Зинченко, Андрей Сенькив.
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