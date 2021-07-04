"Наши бы так не позволили": российский экс-футболист выдал нелепость о матче Украина - Англия

Экс-футболист сборной России, а ныне тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал матч 1/4 финала чемпионата Европы-2020 Украина - Англия, в котором "Сине-желтые" потерпели сокрушительное поражение и покинули турнир.

Бывший российский футболист считает, что сборной Украины надо было проигрывать Швеции еще в 1/8 финала чемпионата Европы и "ехать домой", а вот сборная России наверняка сумела бы побороться с англичанами за выход в полуфинал. Правда, Радимов почему-то не упомянул, что команда РФ вылетела с турнира еще на групповой стадии Евро-2020, разгромно проиграв Дании. Также на счету россиян на этом Евро и крупное поражение от Бельгии.

"Наши (сборная РФ,- прим. ред.) бы так не позволили англичанам точно! Украина лучше бы шведам влетела и уехала домой! Фарт закончился!", - написал Радимов в twitter.

Наши бы так не позволили Англичанам точно! Украина лучше бы шведам влетела и уехала домой !фарт закончился ! — Владислав Радимов (@radimov02) July 3, 2021

Отметим, после поражения Андрей Шевченко назвал причину такого результата, а Андрей Ярмоленко остался доволен выступлением национальной команды на чемпионате Европы.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале на британском ТВ из-за новой формы сборной Украины по футболу.