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"Наши бы так не позволили": российский экс-футболист выдал нелепость о матче Украина - Англия

"Наши бы так не позволили": российский экс-футболист выдал нелепость о матче Украина - Англия
Обновлено 09:38 Сегодня Телеграф Фото: Twitter Sanchooo10

Экс-футболист сборной России, а ныне тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал матч 1/4 финала чемпионата Европы-2020 Украина - Англия, в котором "Сине-желтые" потерпели сокрушительное поражение и покинули турнир.

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Бывший российский футболист считает, что сборной Украины надо было проигрывать Швеции еще в 1/8 финала чемпионата Европы и "ехать домой", а вот сборная России наверняка сумела бы  побороться с англичанами за выход в полуфинал. Правда, Радимов почему-то не упомянул, что команда РФ вылетела с турнира еще на групповой стадии Евро-2020, разгромно проиграв Дании. Также на счету россиян на этом Евро и крупное поражение от Бельгии.

"Наши (сборная РФ,- прим. ред.) бы так не позволили англичанам точно! Украина лучше бы шведам влетела и уехала домой! Фарт закончился!", - написал Радимов в twitter.

Отметим, после поражения Андрей Шевченко назвал причину такого результата, а Андрей Ярмоленко остался доволен выступлением национальной команды на чемпионате Европы.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале на британском ТВ из-за новой формы сборной Украины по футболу.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Англии, Сборная Украины, Футбол, Евро-2020.
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