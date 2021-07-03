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Британская ведущая назвала карту на форме сборной Украины "грязным пятном" (видео)

Британская ведущая назвала карту на форме сборной Украины "грязным пятном" (видео)
10:38 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Новая форма сборной Украины все не дает покоя недоброжелателям. На этот раз "отличились" британцы. Перед игрой 1/4 финала чемпионата Европы-2020 Украина - Англия посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко побывал в гостях на передаче Good Morning Britain, где ведущая шоу Кейт Гаррауэй позволила себе странное высказывание о форме "Желто-синих". 

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Пристайко рассказал, что сборной Англии будет тяжело с Украиной, несмотря на разницу команд в классе и нарвался на странное замечание со стороны Гаррауэй. Кейт, показывая телезрителям новую футболку сборной Украины, на которой видны очертания границ нашей страны с Крымом и Донбассом, отметила, что на ней изображено "грязное пятно".

Форма сборной Украины/ Фото: УАФ

"Это похоже на футболку, которую мой сын поднимет с пола и считает, что она не слишком грязная. Это немного похоже на пятно", - цитирует ведущую dailystar.

На официальном twitter-аккануте шоу обрезали запись с комментарием Кейт, хотя пользователи упрекнули ведущую за подобные высказывания. Видео со словами Гаррауэй про футболку сборной Украины доступно на сайте dailystar.

"Не удивлюсь, если Украина попросит премьер-министра принести официальные извинения за ее комментарии, оскорбляющие Украину, их команду и их футболку"

"Абсолютно ужасное и неуважительное интервью, комментарий о футболке был непрофессиональным и неуместным!"

Матч Украина - Англия состоится 3 июля в Риме. Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть игру, а  также рассказывал о прогнозе букмекеров.

Следить за главными новостями вокруг четвертьфинала Украина - Англия можно в нашем онлайне.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 643

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Сборная Англии, Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Кейт Гаррауэй.
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