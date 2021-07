Британская ведущая назвала карту на форме сборной Украины "грязным пятном" (видео)

Новая форма сборной Украины все не дает покоя недоброжелателям. На этот раз "отличились" британцы. Перед игрой 1/4 финала чемпионата Европы-2020 Украина - Англия посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко побывал в гостях на передаче Good Morning Britain, где ведущая шоу Кейт Гаррауэй позволила себе странное высказывание о форме "Желто-синих".

Пристайко рассказал, что сборной Англии будет тяжело с Украиной, несмотря на разницу команд в классе и нарвался на странное замечание со стороны Гаррауэй. Кейт, показывая телезрителям новую футболку сборной Украины, на которой видны очертания границ нашей страны с Крымом и Донбассом, отметила, что на ней изображено "грязное пятно".

Форма сборной Украины/ Фото: УАФ

"Это похоже на футболку, которую мой сын поднимет с пола и считает, что она не слишком грязная. Это немного похоже на пятно", - цитирует ведущую dailystar.

На официальном twitter-аккануте шоу обрезали запись с комментарием Кейт, хотя пользователи упрекнули ведущую за подобные высказывания. Видео со словами Гаррауэй про футболку сборной Украины доступно на сайте dailystar.

England will face Ukraine in the #Euro2020 quarter-final in Rome on Saturday.

Ukrainian Ambassador to the UK Vadym Prystaiko, admits to @adilray and @kategarraway that it won't be an easy game.

Follow all the action on @ITV https://t.co/kydJPsPZSX pic.twitter.com/gmtaJmhRuL

— Good Morning Britain (@GMB) July 2, 2021