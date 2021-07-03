Украина - Англия: все о четвертьфинале Евро-2020

В субботу, 3 июля, сборная Украины проведет свой первый четвертьфинал в истории Евро. Противостоять команде Андрея Шевченко будет грозная Англия. Встреча состоится в Риме на стадионе "Олимпико", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовый онлайн игрового дня.

Сборная Украины впервые с своей истории сыграет в 1/4 финала чемпионата Европы, а вот с англичанами наша команда хороша знакома. В семи предыдущих играх с "Родоначальниками футбола" украинцы добыли одну победу, два раза сыграли вничью, и четыре раза терпели поражения. Самым памятным для украинцев до сих пор остается матч групповой стадии домашнего Евро-2012, где наша команда проиграла "Трем львам" со счетом 1:0. В этой встрече арбитр Виктор Кашшаи не засчитал чистое взятие ворот от Марко Девича.

В 1/8 финала Евро-2020 Англия разбила немцев, а украинцы в сумасшедшей игре переиграли шведов.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть четвертьфинал Украина - Англия, а также рассказывал о букмекерских раскладах накануне игры. Победитель этого противостояния в полуфинале сыграет либо с Чехией, либо с Данией, которые свой четвертьфинал проведут также 3 июля. Все полуфиналы, а также финал турнира пройдут в Лондоне.