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Украина - Англия: где и когда смотреть четвертьфинал Евро-2020
Украина - Англия: где и когда смотреть четвертьфинал Евро-2020

Украина - Англия: все о четвертьфинале Евро-2020

Украина - Англия: все о четвертьфинале Евро-2020
Обновлено 09:47 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В субботу, 3 июля, сборная Украины проведет свой первый четвертьфинал в истории Евро. Противостоять команде Андрея Шевченко будет грозная Англия. Встреча состоится в Риме на стадионе "Олимпико", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовый онлайн игрового дня.

Украина - Англия: прямая трансляция исторического матча команды Шевченко на Евро-2020

Сборная Украины впервые с своей истории сыграет в 1/4 финала чемпионата Европы, а вот с англичанами наша команда хороша знакома. В семи предыдущих играх с "Родоначальниками футбола" украинцы добыли одну победу, два раза сыграли вничью, и четыре раза терпели поражения. Самым памятным для украинцев до сих пор остается  матч  групповой стадии домашнего Евро-2012, где наша команда проиграла "Трем львам" со счетом 1:0. В этой встрече арбитр Виктор Кашшаи не засчитал чистое взятие ворот от Марко Девича.

В 1/8 финала Евро-2020 Англия разбила немцев, а украинцы в сумасшедшей игре переиграли шведов.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть четвертьфинал Украина - Англия, а также рассказывал о букмекерских раскладах накануне игры. Победитель этого противостояния в полуфинале сыграет либо с Чехией, либо с Данией, которые свой четвертьфинал проведут также 3 июля. Все полуфиналы, а также финал турнира пройдут в Лондоне.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Англии, Сборная Украины, Футбол, Евро-2020.
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