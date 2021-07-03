"Слава Украине!": Кличко пожелал вратарю сборной Англии пропустить гол (видео)

Легендарный украинский боксер, экс-чемпион мира в тяжелом весе, олимпийский чемпион Владимир Кличко поддержал сборную Украины накануне матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу с Англией.

Владимир на своей страничке в Instagram опубликовал обращение к болельщикам, в котором пожелал удачи обеим командам, особенно "Желто-синим". Также Владимир пошутил, что ни за что не пропустил бы такое событие, а пропустить если кто-то и должен, то только вратарь англичан.

"Спасибо всем фанатам, вы делаете эти великие события такими особенными. Слава Украине!", - закончил свою речь великий боксер.

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"Телеграф" напоминает, что матч Украина - Англия состоится 3 июля в Риме на стадионе "Олимпико", начало встречи - в 22:00 по киевскому времени. Следить за игрой можно по ТВ, а также в нашем текстовом онлайне. Отметим, букмекеры считают, что Украине в четвертьфинале со "Львами" поможет только чудо. К слову, Шевченко уже определился с финальной заявкой на игру с англичанами.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале на британском ТВ, где ведущая "нашла грязное пятно" на новой форме сборной Украины.