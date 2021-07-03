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Украина - Англия: все о четвертьфинале Евро-2020
Украина - Англия: все о четвертьфинале Евро-2020
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Украина - Англия: Шевченко огласил состав на четвертьфинал Евро-2020

Украина - Англия: Шевченко огласил состав на четвертьфинал Евро-2020
11:27 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В субботу, 3 июля, сборная Украины сыграет свой четвертьфинал чемпионата Европы с командой Англии. Накануне игры тренерский штаб "Желто-синих" определился с заявкой на поединок.

Британская ведущая назвала карту на форме сборной Украины "грязным пятном" (видео)

К игре против Англии готовятся 24 футболиста. Впрочем, как заметил на пресс-конференции главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, из-за повреждения с англичанами не сможет сыграть Александр Зубков.

Состав сборной Украины на матч с Англией:

"Телеграф" напоминает, что матч Украина - Англия состоится в Риме на стадионе "Олимпико", начало поединка - в 22:00 по Киеву. Ранее мы сообщали, где посмотреть игру в прямом эфире, а также рассказывали о прогнозе букмекеров на это противостояние. Победитель этой пары сыграет в полуфинале Евро-2020 с победителем четвертьфинала Чехия - Дания.

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский вдруг заговорил на украинском языке. Это случилось после критики Артема Довбика, который забил решающий мяч в 1/8 финала ЧЕ-2020.

Следить за главными новостями вокруг матча Украина - Англия можно у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Англии, Сборная Украины, Футбол, Евро-2020.
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