Украина - Англия: Шевченко огласил состав на четвертьфинал Евро-2020

В субботу, 3 июля, сборная Украины сыграет свой четвертьфинал чемпионата Европы с командой Англии. Накануне игры тренерский штаб "Желто-синих" определился с заявкой на поединок.

К игре против Англии готовятся 24 футболиста. Впрочем, как заметил на пресс-конференции главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, из-за повреждения с англичанами не сможет сыграть Александр Зубков.

Состав сборной Украины на матч с Англией:

"Телеграф" напоминает, что матч Украина - Англия состоится в Риме на стадионе "Олимпико", начало поединка - в 22:00 по Киеву. Ранее мы сообщали, где посмотреть игру в прямом эфире, а также рассказывали о прогнозе букмекеров на это противостояние. Победитель этой пары сыграет в полуфинале Евро-2020 с победителем четвертьфинала Чехия - Дания.

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский вдруг заговорил на украинском языке. Это случилось после критики Артема Довбика, который забил решающий мяч в 1/8 финала ЧЕ-2020.

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