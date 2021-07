Украина - Англия: стартовые составы команд

В субботу, 3 июля, сборная Украины сыграет с Англией в рамках матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу-2020. Накануне игры главные тренеры команд определились со стартовыми составами.

Стартовые составы команд на четвертьфинал Евро-2020 Украина - Англия:

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Сидорчук, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Степаненко, Марлос, Макаренко, Цыганков, Безус, Зубков, Тымчик, Довбик.

Your #ThreeLions to take on Ukraine in tonight's #EURO2020 quarter-final in Rome! pic.twitter.com/QinwBH2W52

— England (@England) July 3, 2021