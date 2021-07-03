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Украина - Англия: стартовые составы команд

Украина - Англия: стартовые составы команд
Обновлено 20:53 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В субботу, 3 июля, сборная Украины сыграет с Англией в рамках матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу-2020. Накануне игры главные тренеры команд определились со стартовыми составами.

Украина - Англия: прямая трансляция исторического матча команды Шевченко на Евро-2020

Стартовые составы команд на четвертьфинал Евро-2020 Украина - Англия:

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Сидорчук, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.

 
 
 
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Публикация от УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Степаненко, Марлос, Макаренко, Цыганков, Безус, Зубков, Тымчик, Довбик.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Филлипс, Райс, Маунт, Санчо, Кейн, Стерлинг.

Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Мингс, Коади, Калверт-Льюин, Фоден, Чилвелл, Беллингэм.

"Телеграф" напоминает, что матч Украина - Англия состоится в Риме на стадионе "Олимпико", поединок начнется - в 22:00 по киевскому времени. Игру можно посмотреть в прямом эфире по ТВ. К слову, букмекеры абсолютно не верят в успех украинцев.  

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале на британском ТВ из-за новой формы сборной Украины.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 203

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Сборная Англии, Сборная Украины, Футбол, Евро-2020.
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