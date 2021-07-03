Скачать
Суббота, 03.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Помощник Шевченко удивил украинских вратарей перед матчем с Англией (видео)
Помощник Шевченко удивил украинских вратарей перед матчем с Англией (видео)
Британская ведущая назвала карту на форме сборной Украины "грязным пятном" (видео)
Британская ведущая назвала карту на форме сборной Украины "грязным пятном" (видео)
Украина - Англия: Шевченко огласил состав на четвертьфинал Евро-2020
Украина - Англия: Шевченко огласил состав на четвертьфинал Евро-2020
Экс-футболист сборной Украины готовится стать игроком российского клуба
Экс-футболист сборной Украины готовится стать игроком российского клуба

Зинченко рассказал, как будет играть на Евро-2020 против английских друзей (видео)

Зинченко рассказал, как будет играть на Евро-2020 против английских друзей (видео)
Обновлено 13:05 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал ближайший матч 1/4 финала чемпионата Европы с Англией. Александр будет играть против своих друзей из "Манчестер Сити", а потому для него это противостояние имеет дополнительную изюминку.

Украина - Англия: все о четвертьфинале Евро-2020

Зинченко рассказал перед игрой, что дружба не помешает ему показать бойцовский характер против своих коллег по "Ман Сити". Также Александр поведал, что защитник английской команды Кайл Уокер много шутил по этому поводу.

"Общался с одноклубниками из "Манчестер Сити" перед предстоящей игрой. Уокер - веселый парень, юморил очень много. Друзья друзьями, но как только мы выйдем на футбольное поле, никаких друзей уже не будет", - рассказал Александр в эфире передачи "Великий футбол" на телеканале "Футбол 1/2/3".

Видео комментария Зинченко доступно на Youtube-канале "Великий футбол" (смотреть с 38:49).

Отметим в расположении сборной Англии находятся такие игроки "Манчестер Сити": Джон СтоунзКайл УокерФил Фоден и Рахим Стерлинг.

Четвертьфинал Евро-2020 Украина - Англия состоится 3 июля в Риме. Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько посмотреть игру в прямом эфире, а также рассказывал о котировках букмекеров на этот поединок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 355

Все по теме:

Сборная Англии, Сборная Украины, ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Евро-2020, Александр Зинченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Малиновский заговорил на украинском после критики Довбика (видео)
02 "Мы грустим, а не зарабатываем": Суркис о выплатах УЕФА из-за травмы Беседина (видео)
03 Сборная Украины перед матчем против Англии посетила Колизей
04 Италия в драматичном матче обыграла Бельгию и пробилась в 1/2 Чемпионата Европы
05 Чехия - Дания: букмекеры оценили шансы команд в четвертьфинале Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь