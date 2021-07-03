Зинченко рассказал, как будет играть на Евро-2020 против английских друзей (видео)

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал ближайший матч 1/4 финала чемпионата Европы с Англией. Александр будет играть против своих друзей из "Манчестер Сити", а потому для него это противостояние имеет дополнительную изюминку.

Зинченко рассказал перед игрой, что дружба не помешает ему показать бойцовский характер против своих коллег по "Ман Сити". Также Александр поведал, что защитник английской команды Кайл Уокер много шутил по этому поводу.

"Общался с одноклубниками из "Манчестер Сити" перед предстоящей игрой. Уокер - веселый парень, юморил очень много. Друзья друзьями, но как только мы выйдем на футбольное поле, никаких друзей уже не будет", - рассказал Александр в эфире передачи "Великий футбол" на телеканале "Футбол 1/2/3".

Видео комментария Зинченко доступно на Youtube-канале "Великий футбол" (смотреть с 38:49).

Отметим в расположении сборной Англии находятся такие игроки "Манчестер Сити": Джон Стоунз, Кайл Уокер, Фил Фоден и Рахим Стерлинг.

Четвертьфинал Евро-2020 Украина - Англия состоится 3 июля в Риме. Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько посмотреть игру в прямом эфире, а также рассказывал о котировках букмекеров на этот поединок.