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Украина - Англия: все о четвертьфинале Евро-2020
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Помощник Шевченко удивил украинских вратарей перед матчем с Англией (видео)

Помощник Шевченко удивил украинских вратарей перед матчем с Англией (видео)
Обновлено 12:41 Сегодня Телеграф

Сборная Украины продолжает подготовку к матчу 1/4 финала чемпионата Европы против команды Англии. Накануне игры наша команда потренировалась на после стадиона "Олимпико" в Риме, где 3 июля состоится игра.

Украина - Англия: все о четвертьфинале Евро-2020

Помощник Андрея Шевченко в сборной Украины испанец Педро Хара вновь подготовил для своих подопечных - "динамовца" Георгия Бущана и "горняков" Андрея Пятова и Анатолия Трубина сюрприз в видео необычной тренировки. На этот раз вратари тренировали координацию, играя в "волейбол".

Видео новой тренировки киперов доступно на Youtube-канале vZbirna:

Отметим, матч Украина - Англия начнется в 22:00 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть четвертьфинал Евро-2020 в прямом эфире. К слову, англичане являются безоговорочными фаворитами встречи, по мнению букмекеров.

Напомним, в 1/8 финала чемпионата Европы сборная Украины расправилась со Швецией, а англичане перешагнули немцев

Накануне игры в эфире британского телеканала нелестно высказались о новой форме сборной Украины.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,128

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Сборная Англии, Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Педро Хара.
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