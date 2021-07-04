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"Выступили хорошо и доволен результатом": Ярмоленко после матча с Англией (видео)

"Выступили хорошо и доволен результатом": Ярмоленко после матча с Англией (видео)
00:44 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Один из лучших украинских футболистов на Евро-2020 Андрей Ярмоленко подвел итоги выступления национальной команды на чемпионате Европы по футболу. В четвертьфинале Евро-2020 наша команда потерпела разгромное поражение от Англии со счетом 0:4.

Бущан - "Лев" матча Украина - Англия 

Ярмоленко отметил, что выход в четвертьфинал является для сборной Украины огромным достижением, а поражение от Англии лишь показывает разницу в классе между командами. Кроме того, Андрей считает результат украинцев на Евро-2020 хорошим.

"Я считаю, что мы выступили хорошо. Конечно, в некоторых играх могли сыграть лучше, но, в общем, я доволен результатом. Мы задержались дольше, чем такие команды, как Германия и Португалия, поэтому я могу только поздравить наших болельщиков с этим. Да, сегодня мы проиграли, но нужно смотреть, кому мы проиграли - считаю, одной из  лучших команд мира",  - рассказал Ярмоленко в комментарии для передачи "Великий футбол" на телеканале "Футбол 1/2/3".

Видео комментария Ярмоленко доступно на Youtube-канале "Великий футбол" (слова Ярмоленко смотреть с 14:01):

Отметим, Англия в полуфинале Евро-2020 сыграет с Данией, которая 3 июля переиграла Чехию.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 414

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Сборная Англии, Сборная Украины, Футбол, Евро-2020.
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