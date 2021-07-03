Сборная Украины потерпела сокрушительное поражение от Англии в четвертьфинале Евро-2020 (видео)

В субботу, 3 июля, сборная Украины на чемпионате Европы-2020 провела четвертьфинальный поединок с Англией. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико" и завершилась со счетом 0:4 в пользу англичан.

Первый тайм начался для "Желто-синих" с холодного душа. Уже на четвертой минуте партнер Александра Зинченко по "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг блестящей передачей разрезал оборону "хозяев", выведя Гарри Кейна на свидание с Георгием Бущаном - "Ураган" не сплоховал. За первые 45 минут украинцы сумели провести несколько неплохих атак, но ворота Джордана Пикфорда распечатать в первом тайме так и не удалось. В то же время "Львы" могли забивать еще, но в рамке отлично действовал Бущан. Кроме того, в середине первой 45-минутки травму на ровном месте получил защитник Сергей Кривцов, которого главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заменил на игрока атаки Виктора Цыганкова.

Второй тайм прошел для украинцев еще хуже чем первый. "Желто-синие" полностью провалили игру на "втором этаже", пропустив три гола головой. За "Родоначальников футбола" отметились Гарри Магуайр, Гарри Кейн, оформивший дубль и Джордан Хендесон, вышедший на замену. Ассистировал "бомбардирам" Люк Шоу (дважды) и Мейсон Маунт.

Украина 0:4 Англия

Голы: Кейн 4', 50', Магуайр 46', Хендерсон 63'

Видео гола Кейна и лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Магуайра:

Видео второго гола Кейна:

Видео гола Хендерсона:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

Таким образом, сборная Украины покинула Евро-2020.

Отметим, Англия в полуфинале турнира сыграет с Данией (7 июля), которая 3 июля минимально одолела Чехию. В другом матче 1/2 финала ЧЕ-2020 встретятся испанцы и итальянцы (6 июля). Все полуфиналы и финал Евро-2020 пройдут в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

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