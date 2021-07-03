Украина - Англия: Хендерсон сделал счет неприличным (видео)

Сборная Украины провали начало второго тайма матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу-2020. Вышедший на замену Джордан Хендерсон забил четвертый гол англичан в ворота Георгия Бущана.
На 63-й минуте поединка Хендерсон головой вколотил мяч в ворота украинцев после банального навеса Мейсона Маунта с углового.
Видео гола Хендерсона в матче Украина - Англия:
Напомним, уже на четвертой минуте поединка Гарри Кейн после феноменальной передачи Рахима Стерлинга открыл счет в поединке. В начале второго тайма Гарри Магуайр ударом головой удвоил преимущество "гостей". Еще через пару минут Кейн оформил дубль.