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Украина - Англия: Хендерсон сделал счет неприличным (видео)

Украина - Англия: Хендерсон сделал счет неприличным (видео)
23:41 Сб, 3 Июль 2021 Телеграф Фото: Twitter England

Сборная Украины провали начало второго тайма матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу-2020. Вышедший на замену Джордан Хендерсон забил четвертый гол англичан в ворота Георгия Бущана.

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На 63-й минуте поединка Хендерсон головой вколотил мяч в ворота украинцев после банального навеса Мейсона Маунта с углового.

Видео гола Хендерсона в матче Украина - Англия:

Напомним, уже на четвертой минуте поединка Гарри Кейн после феноменальной передачи Рахима Стерлинга открыл счет в поединке. В начале второго тайма Гарри Магуайр ударом головой удвоил преимущество "гостей". Еще через пару минут Кейн оформил дубль.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Англии, Сборная Украины, Футбол, Евро-2020.
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