Украина - Англия: Кейн довел счет до разгромного (видео)

Английский нападающий Гарри Кейн оформил дубль в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу-2020 с Украиной.

На 50-й минуте поединка Люк Шоу исполнил навес, а "Ураган" головой вколотил мяч в ворота сборной Украины, причем Георгий Бущан пропустил обидный мяч в "домик".

Видео второго гола Кейна в матче Украина - Англия:

Harry Kane has come to life at Euro 2020

(via @TSN_Sports)pic.twitter.com/1fZZXImIjw

— DAZN Canada (@DAZN_CA) July 3, 2021