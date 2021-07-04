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Бущан - "Лев" матча Украина - Англия 0:4

Бущан - "Лев" матча Украина - Англия 0:4
00:17 Сегодня Телеграф Телеканали "Футбол" Українська асоціація футболу

Сборная Украины прекратила свои выступления на Чемпионате Европы, сокрушительно проиграв в рамках 1/4 Евро-2020 англичанам со счётом 0:4.

В этом матче сложно выделить как одного виноватого, так и одного лучшего футболиста. Когда счёт такой - всегда играет совокупность факторов. Однако по голосованию болельщиков, которое проводится официальным транслятором матчей национальной сборной Украины - телеканалами "Футбол", им вновь стал голкипер Георгий Бущан. Именно игрок киевского "Динамо" несколько раз сделал всё, чтобы в наши ворота не залетело, как говорится, ещё парочку.  

Лучшим же игроком матча по версии УЕФА признан форварда "Тоттенхэма" Гарри Кейн, который в этой игре оформил дубль, забил свои второй и третий мячи на турнире.

"Телеграф" напоминает, что в полуфинале англичане 7 июля сыграют против сборной Дании, которая сегодня обыграла чехов со счётом 2:1. В первом полуфинале 6 июля встретятся итальянцы и испанцы, за онлайн матча между которыми можно следить здесь.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Англии, Сборная Украины, Евро-2020, Георгий Бущан, Гарри Кейн.
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