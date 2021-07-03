Италия - Испания: онлайн полуфинала Чемпионата Европы

Первым полуфинальным матчем Евро-2020 станет противостояние между сборными Италии и Испании, которые встретятся уже четвёртый раз за три континентальные турниры. После группы и финала 2012, 1/8 в 2016 мы увидим эту дуэль и в полуфинале. Состоится она во вторник, 6 июля. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени. В этой статье "Телеграф" проведёт текстовую трансляцию матча, куда будут оперативно добавлены видео голов и лучших моментов встречи.

Италия -:- Испания

(начало в 22:00)

Небольшими фаворитами игры по мнению букмекеров являются итальянцы, что ничуть неудивительно, учитывая ход турнира в исполнении обеих команд. Итальянцы побеждают уверенно и ярко, испанцы то не пробивают автобусы, то побеждают в овертаймах и по серии пенальти.

Во многом эта Италия - отражение Испании 2008-2012 годов.

Мнение автора с букмекерами сходится и он прогнозирует уверенные 2:0 в пользу "Скуадры Адзурры". Итальянцы на этом чемпионате не изменяют своим принципам, показывая исключительно красивый, зрелищный и атакующий футбол.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в матче 1/4 турнира между Италией и Бельгией случилось невероятное "исцеление" Чиро Имобилле, видео которого уже облетело едва ли не весь интернет.