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Италия - Испания: онлайн полуфинала Чемпионата Европы

Италия - Испания: онлайн полуфинала Чемпионата Европы
16:07 Сегодня Телеграф algulf.net

Первым полуфинальным матчем Евро-2020 станет противостояние между сборными Италии и Испании, которые встретятся уже четвёртый раз за три континентальные турниры. После группы и финала 2012, 1/8 в 2016 мы увидим эту дуэль и в полуфинале. Состоится она во вторник, 6 июля. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени. В этой статье "Телеграф" проведёт текстовую трансляцию матча, куда будут оперативно добавлены видео голов и лучших моментов встречи.  

                                                       Италия -:- Испания

                                                         (начало в 22:00) 

Небольшими фаворитами игры по мнению букмекеров являются итальянцы, что ничуть неудивительно, учитывая ход турнира в исполнении обеих команд. Итальянцы побеждают уверенно и ярко, испанцы то не пробивают автобусы, то побеждают в овертаймах и по серии пенальти. 

Во многом эта Италия - отражение Испании 2008-2012 годов.

Мнение автора с букмекерами сходится и он прогнозирует уверенные 2:0 в пользу "Скуадры Адзурры". Итальянцы на этом чемпионате не изменяют своим принципам, показывая исключительно красивый, зрелищный и атакующий футбол. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в матче 1/4 турнира между Италией и Бельгией случилось невероятное "исцеление" Чиро Имобилле, видео которого уже облетело едва ли не весь интернет.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Сборная Испании, Сборная Италии, Уэмбли, Евро-2020, Альваро Мората, Лоренцо Инсинье.
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