"Исцеление" итальянского футболиста на Евро-2020 позабавило сеть (видео)

Сборная Италии сумела пройти в полуфинал чемпионата Европы, минимально обыграв Бельгию. Однако самым обсуждаемым моментом встречи стали не голы, а симуляция форварда "Адзурри" Чиро Иммобиле.

В моменте с первым взятием ворот Чиро пошел в стык с Янон Вертонгеном и упал, всем своим видом показывая боль. Тут же атака итальянцев продолжилась и завершилась точным ударом от Николо Бареллы. Иммобиле, увидев, что его команда открыла счет, тут же поднялся и как ни в чем не бывало принялся радоваться голу.

Момент симуляции нападающего попал на видео:

Et L'Oscar du meilleure Acteur et attribué A: Immobile sur le But de Barella #BELITA pic.twitter.com/l0bv3iwRko

From Immobile to Mobile real real quick!! This is everything that is wrong with football in 2021 guys!! pic.twitter.com/aYZryEt8vr

— Tony Bellew (@TonyBellew) July 2, 2021