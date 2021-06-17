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"Динамовский хитрюга": Шапаренко заработал желтую карточку за симуляцию на Евро-2020 (видео)

"Динамовский хитрюга": Шапаренко заработал желтую карточку за симуляцию на Евро-2020 (видео)
Обновлено 17:03 Сегодня Телеграф Фото: Twitter IBSfighter

В четверг, 17 июня, сборная Украины проводит свой второй матч на чемпионате Европы по футболу-2020 против Северной Македонии. Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко "отметился" в этой игре.

Украина - Северная Македония: прямая трансляция матча Чемпионата Европы

В первом тайме украинцы забили два безответных мяча в ворота соперников . Точными выстрелами отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. При счете 2:0 в пользу "Сине-желтых" Николай Шапаренко решил заработать пенальти. "Динамовец" ворвался в чужую штрафную и упал, надеясь получить 11-метровый, однако аргентинский рефери Фернандо Андрес Рапаллини не оценил актерский талант украинца и показал тому желтую карточку за симуляцию.

Видео симуляции Шапаренко доступно в сети:

"Телеграф" напоминает, что в первом туре группового турнира Евро-2020 украинцы минимально проиграли Нидерландам, а Северная Македония уступила австрийцам.  

С полным расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Николай Шапаренко, Сборная Северной Македонии.
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