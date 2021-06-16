Украина - Северная Македония: прямая трансляция матча Чемпионата Европы

В матче второго тура Евро-2020 сборную Украины ждёт встреча с Северной Македонией. Игра пройдёт в четверг, 17 июня, и начнётся в 16:00 по киевскому времени. Место встречи - "Национальный" стадион в Бухаресте. Игру обслужит аргентинская бригада арбитров во главе с Фернандо Раполлини. Это будет первый матч нынешнего Чемпионата Европы с неевропейским рефери.

Украина -:- Северная Македония

(начало в 16:00)

Фаворитом матча по мнению букмекеров является сборная Украины. Коэффициенты на победу команды Шевченко намного ниже. В прошлом туре украинцы проиграли Нидерландам, а северные македонцы - австрийцам.

"Телеграф" напоминает, где и когда смотреть матч Украина - Северная Македония.