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Украина - Северная Македония: букмекеры верят в команду Шевченко

Украина - Северная Македония: букмекеры верят в команду Шевченко
Обновлено 12:24 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В четверг, 17 июня, сборная Украины проведет свой второй матч на Евро-2020. Противостоять команде Андрея Шевченко будет сборная Северной Македонии. Накануне встречи букмекеры оценили шансы команд.

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По мнению специалистов, сборная Украины является безоговорочным фаворитом встречи, на победу которого можно сделать ставку с коэффициентом 1,65. Успех номинальных гостей оценивается в 6,30, а ничья - в 3,85. Результаты 1:0 и 2:0 в пользу "Сине-желтых" считаются самыми вероятным исходами противостояния. Аналитики Пари-Матч дают на это коэффициенты 6,00 и 6,90 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч Украина - Северная Македония (данные за 15 июня)

  • Пари-Матч: (победа сборной Украины 1,65 - ничья 3,85 - победа команды Северной Македонии 6,30)

"Телеграф" напоминает, что в первом туре сборная Украины уступила Нидерландам, а Северная Македония проиграла Австрии. С полным расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть матч Украина - Северная Македония в прямом эфире.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 228

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Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Сборная Северной Македонии.
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