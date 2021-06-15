Украина - Северная Македония: где и когда смотреть матч Евро-2020

Сборные Украины и Северной Македонии откроют программу матчей 17 июня на Евро-2020. Встреча состоится в Бухаресте на "Арена Националэ" и начнется в 16:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч национальной команды с Северной Македонией покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". За live-трансляцией также можно следить и в сети с помощью сервисов oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовый онлайн поединка, где оперативно будут добавлены видео голов и лучших моментов.

"Телеграф" напоминает, что после первого тура обе сборные являются аутсайдерами квартета С. Украинцы минимально проиграли Нидерландам, а Северная Македония не удержала ничью в игре с Австрией. Для продолжения борьбы в турнире "Сине-желтым" желательно побеждать.

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