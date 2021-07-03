Италия - Испания: чего ожидать от первого полуфинала Евро-2020

Евро-2020 достигло той поры, когда уже известна одна из полуфинальных пар. И это - де-жавю киевского финала образца 2012-го года, когда Испания разгромила Италию 4:0. Сейчас, правда, в такой исход в пользу "Фурии Рохи" поверить почти нереально. Да что там "почти" - нереально!

Кстати, пройдёт сейчас матч на "Уэмбли". Со стадии 1/4 турнир начнёт напоминать привычный нам формат континентального первенства, когда все съезжались в одну страну. И потому главная арена Англии, которая обычно принимает полуфиналы и финал английского Кубка, сейчас примет также решающие поединки Евро. Во втором матче полуфинала встретятся победитель пары между чехами и датчанами, а также украинцами и англичанами.

Итальянцы видятся фаворитами противостояния, в том числе и по мнению букмекеров. Хотя пока - небольшими. В любом случае, Роберто Манчини не изменяет яркому атакующему футбола. Победная игра с Бельгией (2:1) показала, что соперник тут не причём, поэтому во вторник мы вполне можем ожидать продолжения банкета.

Сложно толком понять, что сможет противопоставить летящей на крыльях Италии Луис Энрике. Испания даже не самые сильные (при всём уважении) Хорватию и Швейцарию дожала лишь в овертайме и серии пенальти соответственно, а в группе и вовсе одолела из трёх "автобусов" лишь один. Истинная тики-така прослеживается только в редчайших моментах.

Прогноз автора: 2:0 в пользу "Скуадры Адзурры" в основное время, повторение результата матча 1/8 Евро-2016.

"Телеграф" напоминает, что игрок итальянской "Аталанты" и национальной сборной Украины Руслан Малиновский заговорил по-украински после критики Довбика.