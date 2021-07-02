Чехия - Дания: онлайн матча 1/4 Евро-2020

Одним из двух матчей субботы, 3 июля, на Евро-2020 станет противостояние между сборными Чехии и Дании - двумя командами-сенсациями турнира. Состоится игра 1/4 финала в столице Азербайджана городе Баку, начало встречи - в 19:00 по киевскому времени. "Телеграф" в этой статье проведёт прямую текстовую трансляцию поединка, который обслужит нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Кёйперсом. Сюда будут оперативно добавлены видео всех голов и самых интересных моментов противостояния.

Чехия -:- Дания

(начало в 19:00)

Небольшими фаворитами игры по мнению букмекеров являются скандинавы. Однако чехи уже успели удивить всех на этом турнире блестящей победой над соотечественниками арбитра субботней игры - сборной Нидерландов. И потому лишь игра рассудит, какая из команд будет более достойна сыграть в полуфинале с победителем встречи Украина - Англия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что французы требуют переиграть матч против "нейтралов" в рамках 1/8 Чемпионата Европы. Сегодня на нашем сайте в режиме онлайн можно будет следить за играми Швейцария - Испания, а также Италия - Бельгия, которые также как и матч чехов и датчан пройдут в рамках четвертьфинала.