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Сенсация на Евро-2020: чехи выбили с турнира обидчиков сборной Украины

Сенсация на Евро-2020: чехи выбили с турнира обидчиков сборной Украины
20:55 Сегодня Телеграф Твиттер Евро-2020

Первым матчем воскресенья, 27 июня, на Евро-2020 стал поединок между сборными Нидерландов и Чехии. И в этой игре случилась настоящая сенсация.  

До начала второго тайма в Будапеште шла более-менее ровная игра, в которой фавориты даже имели логичное преимущество. Однако сначала российский арбитр заслуженно удалил Маттейса Де Лигта (прямая красная), а ещё через время чехи начали забивать. Томаш Холеш удачно пробил головой после стандарта, а Патрик Шик точным ударом в угол завершил контратаку.  

Команда Франка де Бура неожиданном покидает турнир и не оправдывает ожидания своих болельщиков, массово прибывших в столицу Венгрии. Дружина Ярослава Шиглавого предстала настоящей командой, а не просто набором сильных исполнителей. 

"Телеграф" напоминает, что во втором матче дня на Чемпионате Европы встретятся Бельгия и Португалия

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Сборная Нидерландов, Сборная Чехии, Евро-2020, Патрик Шик, Томаш Холеш.
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