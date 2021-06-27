Сенсация на Евро-2020: чехи выбили с турнира обидчиков сборной Украины

Первым матчем воскресенья, 27 июня, на Евро-2020 стал поединок между сборными Нидерландов и Чехии. И в этой игре случилась настоящая сенсация.

До начала второго тайма в Будапеште шла более-менее ровная игра, в которой фавориты даже имели логичное преимущество. Однако сначала российский арбитр заслуженно удалил Маттейса Де Лигта (прямая красная), а ещё через время чехи начали забивать. Томаш Холеш удачно пробил головой после стандарта, а Патрик Шик точным ударом в угол завершил контратаку.

Команда Франка де Бура неожиданном покидает турнир и не оправдывает ожидания своих болельщиков, массово прибывших в столицу Венгрии. Дружина Ярослава Шиглавого предстала настоящей командой, а не просто набором сильных исполнителей.

"Телеграф" напоминает, что во втором матче дня на Чемпионате Европы встретятся Бельгия и Португалия.