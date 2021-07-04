Грусть и разочарование: эмоции киевлян на поражение сборной Украины от Англии (фото)

Сборная Украины потерпела разгромное поражение в матче 1/4 финала чемпионата Европы пофутболу-2020 с командой Англии. Встреча проходила в Риме на стадионе "Олимпико", но болели за нашу команду по всей территории страны.

В частности, в Киеве возле ТРЦ "Гулливер" собралась толпа фанов "Желто-синих", которые пришли поболеть за национальную команду. К сожалению, подопечные Андрея Шевченко крупно проиграли англичанам, "подарив" болельщикам в этот день лишь грусть и разочарование. "Телеграф" побывал на месте событий, где царила угнетающая атмосфера, сложившаяся по итогам поражения сборной Украины.

Отметим, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от Англии и назвал причины такого результата. А вот Андрей Ярмоленко сообщил, что доволен выступлением национальной команды на Евро-2020.

К слову, сборная Англии сыграет полуфинальный матч на домашней арене, а противостоять "Трем львам" будет команда Дании, которая 3 июля минимально одолела чехов в четвертьфинале ЧЕ-2020.

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