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С патриотическим раскрасом, блестками и флагами: рекордное число украинцев вышло поддержать сборную в Киеве

С патриотическим раскрасом, блестками и флагами: рекордное число украинцев вышло поддержать сборную в Киеве
21:58 Сегодня Телеграф

В субботу, 3 июля, в итальянском Риме на стадионе "Стадио Олимпико" произойдет историческая встреча сборных Украины и Англии в рамках 1/4 финала Евро-2020. 

За ходом матча можно следить у нас на сайте

Матч должен начаться в 22:00 по украинскому времени, но в Киеве возле ТРЦ "Гулливер" уже собрались многочисленные фанаты футбола и просто люди, которые пришли болеть за украинцев. 

На месте находится корреспондент "Телеграфа", который показал, какая атмосфера царит там. 

Фанаты в Киеве на матче Украина - Англия

Фанаты в Киеве на матче Украина - Англия

Фанаты в Киеве на матче Украина - Англия

Фанаты в Киеве на матче Украина - Англия

Фанаты в Киеве на матче Украина - Англия

Фанаты в Киеве на матче Украина - Англия

Фанаты в Киеве на матче Украина - Англия

Фанаты в Киеве на матче Украина - Англия

Фанаты в Киеве на матче Украина - Англия

 

Отметим, что поддержать Украину собралось больше людей, чем на матч против Швеции.

Напомним, букмекеры считают, что у сборной Украины мало шансов выйти победителями из сегодняшнего противостояния.  

В любом случае, победитель этого матча проведет следующую игру против сборной Дании, которая накануне расправилась со сборной Чехии. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, Сборная Англии, Сборная Украины, Евро-2020.
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