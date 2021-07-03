С патриотическим раскрасом, блестками и флагами: рекордное число украинцев вышло поддержать сборную в Киеве

В субботу, 3 июля, в итальянском Риме на стадионе "Стадио Олимпико" произойдет историческая встреча сборных Украины и Англии в рамках 1/4 финала Евро-2020.

За ходом матча можно следить у нас на сайте.

Матч должен начаться в 22:00 по украинскому времени, но в Киеве возле ТРЦ "Гулливер" уже собрались многочисленные фанаты футбола и просто люди, которые пришли болеть за украинцев.

На месте находится корреспондент "Телеграфа", который показал, какая атмосфера царит там.

Отметим, что поддержать Украину собралось больше людей, чем на матч против Швеции.

Напомним, букмекеры считают, что у сборной Украины мало шансов выйти победителями из сегодняшнего противостояния.

В любом случае, победитель этого матча проведет следующую игру против сборной Дании, которая накануне расправилась со сборной Чехии.