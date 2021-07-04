Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение от англичан

После матча со сборной Англии, который проходил в рамках 1/4 Чемпионата Европы и увенчался для нашей сборной поражением со счётом 0:4, в эфире программы "Великий футбол" (смотреть с 31:47), выходящей в эфире телеканалов "Футбол", комментарий журналистам дал главный тренер украинской национальной команды Андрей Шевченко.

"Сегодня самую большую роль в игре сыграли эпизоды, которые мы не доиграли. Особенно на втором этаже. Мы знали, что у англичан будет преимущество, но потеря Кривцова - центрального защитника, который мог бы составить конкуренцию в том числе на втором этаже, это для нас была ощутимая потеря... Команда ни в коем случае не отказывалась от своей структуры. Были эпизоды, когда мы создавали моменты. Есть разница в классе, и англичане его использовали на втором этаже... Даже если бы у нас были доступны все футболисты (к вопросу о Малиновском - прим.) было бы тяжело поворить тот успех, который мы уже достигли.... Никаких выводов я сейчас делать не буду. Сделаем, когда приедем в Киев" - подытожил наставник "жёлто-синих".

"Телеграф" напоминает, что "Львом" матча Украина - Англия стал Георгий Бущан, а лучшим игроком - Гарри Кейн.