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"Это дебилизм": экс-тренеры сборной Украины ответили на обвинения по Зинченко

"Это дебилизм": экс-тренеры сборной Украины ответили на обвинения по Зинченко
Обновлено 15:50 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Бывший главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко, а также экс-помощник тренера наицональной команды Александр Заваров прокомментировали обвинения журналиста Андрея Сенькива по Александру Зинченко.

Сенькив сообщил, что сразу с нескольких источников ему стало известно о том, что Адександр Зинченко выступал за сборную Украины на Евро-2016 за деньги (тысяча долларов за минуту игрового времени,,- прим. ред.) "Уфы" и российских агентов футболиста. Выступление за сборную помогло украинцу без проблем перебраться из российского клуба в "Манчестер Сити". Фоменко назвал данную информацию "дебилизмом", а Заваров посоветовал Сенькиву "лечиться".

"Кто это вам такое рассказал? Это дебилизм. Это же надо было... это даже нельзя назвать нормальными делами. Это дебилизм. Все, до свидания", - цитирует Фоменко tribuna.

"Что так мало? Этим людям надо лечиться. Сенькив-Менькив этот. Ему надо лечиться, потому что это какое-то дикое рассуждение. Я оправдываться не хочу, даже бред этот не хочу слушать. Мне все равно, кто что говорит. Сейчас многое говорят, если каждому верить, то можно с ума сойти. Самое главное, что у нас был результат. Почти вышли на чемпионат мира, вышли на чемпионат Европы. Я знаю, что такого не было. Не знаю, поверят или не поверят в нашей стране", - прокомментировал ситуацию "Трибуне" Заваров.

Отметим, на Евро-2016 Зинченко принял участие во всех трех матчах сборной Украины, а затем перешел в "Ман Сити".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ярмоленко устроил шоу на пресс-конференции после победы над Северной Македонией.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Футбол, Михаил Фоменко, Евро-2016, Александр Заваров.
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