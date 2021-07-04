Спасибо, Шевченко: почему нам стоит гордиться нашей сборной

Сборная Украины по футболу отправляется домой с чемпионата Европы-2020 героями. Команда Андрея Шевченко остановилась всего в нескольких шагах от триумфа на еврофоруме, уступив в четвертьфинальной стадии турнира главному фавориту Евро - Англии.

Многие скажут, что "Желто-синие" были растоптаны и разгромлены англичанами (0:4) и будут правы, однако не стоит забывать, что "Шева" прививает национальной команде идею открытого и яркого футбола, который заставляет болеть за эту команду. Игроки сборной ошибаются, но при этом не играют в защите банально на вынос, а пытаются выходить в атаку через короткий пас. Каждую ошибку игроков разбирает многонациональный тренерский штаб сборной, который доносит до футболистов все нюансы, а на выходе наши сборники получают бесценный опыт, который поможет им достигать побед в будущем.

Молодая команда

Андрей Шевченко практически полностью обновил сборную Украины, и к Евро-2020 "Желто-синие" в силу различных обстоятельств (травмы возрастных Евгения Коноплянки и Жуниора Мораеса) подошли, имея в своем распоряжении один из самых молодых составов на турнире. Средний возраст футболистов нашей команды составил почти 26 лет и по этому показателю мы находимся среди лидеров. Более молодой состав на чемпионат Европы привезли только турки, средний возраст футболистов которых составил 24,58 лет, англичане (24,81) и Уэльс (25,04). Шенол Гюнеш и его команда стала главным разочарованием Евро, бесславно вылетев еще на групповой стадии, а вот другие "молодые" команды пробились в плей-офф. Англичане и вовсе являются главными фаворитами ЧЕ-2020 после вылета французов. Олицетворением молодости сборной Украины является 18-летний Илья Забарный. Столб обороны команды Шевченко в столь юном возрасте стал основным центральным защитником национальной команды и "Динамо", где молодому игроку доверился Мирча Луческу по приезду в Киев.

Атмосфера праздника

Футбол объединил украинцев по всей Европе. Болельщики "Желто-синих" массово посещали все матчи национальной команды в Амстердаме, Бухаресте, Глазго и Риме. Даже в тех случаях, когда страны-хозяйки отказывались принимать фанатов из-за антикоронавирусных правил, многотысячная диаспора всегда находила время, чтобы поддержать сборную. А внутри страны стали очень популярны фан-зоны, где фаны плечом к плечу болели за главную команду страны. На Евро-2020 украинцы получили отдушину в столь тяжелое время, когда на Востоке идет война, а весь мир столкнулся с пандемией коронавируса. Неожиданно пробившись в плей-офф и обыграв в первом раунде шведов, сборная Украины подарила жителям страны чувство гордости. После исторического гола паренька из Черкасс Артема Довбика по всей Украине промчалась волна патриотизма, люди массово запели гимн, а лозунги "Слава Украине!" и "Героям Слава!", можно было услышать на каждом шагу.

Распродажа футболистов

Сборная Украины показала себя на турнире как команда с характером и лишь в одном матче с Австрией подопечные Шевченко смотрелись безнадежно. Основной причиной этого провала стала усталость игроков. В чемпионате Украины футболисты редко играют больше одного матча в неделю, а на Евро нашим парням надо было играть фактически каждые четыре дня, при этом летая по всей Европе. Волей судьбы "Желто-синие" стали соперниками сборной Швеции в плей-офф и лишь тогда получили дополнительные дни для восстановления. Как показал результат, отдых пошел "Дружине" на пользу и команда Украины впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал Евро. Подобного успеха сборная добивалась лишь в 2006 году, когда Шевченко и Ко под руководством Олега Блохина пробились в четвертьфинал чемпионата мира. Не секрет, что крупные международные турниры привлекают внимание скаутов топ-клубов со всей Европы. Украинцы неплохо показали себя, и в будущем мы можем стать свидетелями всевозможных переходов. В частности, ходят слухи об уходе Романа Яремчука из "Гента", боссы которого требуют за украинского форварда от 15 млн евро. Покинуть родные места могут Георгий Бущан, который выручал в каждом матче, Виталий Миколенко, закрывавший самостоятельно всю "бровку" и другие. Возрастной Андрей Ярмоленко и вовсе показал всем, что у него все еще есть порох в пороховницах. 31-летний вингер "Вест Хэма", практически не имея игровой практики в клубе из-за травм, на Евро-2020 забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Немного не дотянули до своего уровня Александр Зинченко и Руслан Малиновский. Первый только в игре со Швеций заткнул рты критикам, отдав победный ассист на Довбика. А второй, похоже, не сумел проявить себя из-за травмы (Руслана уже давно беспокоит грыжа, а в матче с Англией футболист "Аталанты" даже не попал в заявку на игру). В любом случае спрос на украинских футболистов за рубежом будет расти, а вместе с выступлением наших игроков в европейских чемпионатах будет расти и уровень национальной команды.

Андрей Шевченко еще не определился со своим будущим в сборной Украины, однако понятно, что игровая философия тренера нравится болельщикам и подходит футболистам. С "Шевой" и такими игроками гимн Украины прозвучит еще на многих Евро и чемпионатах мира.

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