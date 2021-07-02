Победа, которая нам так нужна: почему футбольный праздник в центре Киева важнее, чем мы думаем

Демографическая ситуация является одним из ключевых вызовов для будущего Украины - об этом еще в начале года писал "Телеграф". Специалисты с ужасом констатируют: население стремительно стареет, молодежь уезжает за границу, а продолжительность жизни в нашей стране намного ниже, чем в Европе. Например, показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни в Украине в 2019 году составил всего 61,7 лет, в то время как в соседней Польше - 68 лет, в Германии - 69,5, а во Франции - 71,2 года.

Говоря о сценарии выхода из демографического петли, директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова выразила уверенность в необходимости пропаганды здорового образа жизни.

"Я вижу только такие очевидные вещи, как формирование и распространение стандартов здорового образа жизни. Никакая медицинская реформа не обеспечит рост продолжительности жизни, если мы будем неправильно питаться, иметь вредные привычки, мало двигаться, садиться в нетрезвом состоянии за руль или нарушать правила дорожного движения ... Так долго можно перечислять. Люди должны соблюдать такие правила жизни, а государство - формировать и популяризировать", - сказала Элла Либанова в интервью"Телеграфу".

Действительно, в больших городах наблюдается определенный тренд к правильному питанию, отказу от вредных привычек и поддержанию тела в хорошей форме, однако стоит признаться, что темпы распространения этого тренда далеки от тех, что могут что-то кардинально изменить в здоровье нации. Примером для нас должны становиться такие страны, как Нидерланды, где огромное количество спортивных школ, открытых площадок для занятия спортом, а езда на велосипеде является обычным ритуалом.

Прекрасным поводом для популяризации спорта мог бы стать Чемпионат Европы по футболу, где выступает и наша сборная, однако из-за пандемии дух спортивного праздника не ощущается даже в тех городах, которые принимают матчи Евро-2020. И пока государство думает, крупный бизнес уже берет на себя миссию по объединению нации вокруг главной команды страны! На примере компании Parimatch можно увидеть, как же все-таки легко сделать что-то действительно крутое, объединяющее и мощное, если просто есть желание.

Невероятная атмосфера

Накануне первого матча команды Андрея Шевченко на перенесенном европейском чемпионате появилась по-настоящему шокирующая новость. Parimatch в коллаборации с ФК "Шахтер" предоставил возможность киевлянам посмотреть матч на стадионе НСК "Олимпийский". Сказать, что получилось невероятно - промолчать. Фанаты так соскучились по атмосфере стадионов, а технику разместили настолько удачно, что сложилось впечатление, будто ты сидишь там, в Амстердаме, поддерживаешь сборную, а твои лозунги слышит вся Европа!

Неподкупные эмоции и бешеный драйв от игры - это, пожалуй, то, чего так не хватало украинцам в течение последнего ковидного года. А как грустили фанаты по легендарной волне на "Олимпийском"!

Бонусом стали спортивные конкурсы, уличная еда и эффектная фура-трансформер под названием "Кибертрак". Прямо в ней прошли финалы соревнований по CS: GO и Dota 2.

Кстати, после финального свистка "Кибертрак" отправился в турне по Украине и как Святой Николай накануне Нового года дарит праздник болельщикам из всех регионов Украины. Вместе с VIVO, HyperX, Uklon и при поддержке Федерации киберспорта UESF компания Parimatch реализует мощный проект популяризации киберспорта в Украине и благодаря "Кибертраку" каждый желающий может поиграть в PlayStation или настольный теннис. А лучшие региональные киберспортивные команды имеют уникальную возможность почувствовать атмосферу офлайн-соревнований по CS: GO и Dota 2.

И хотя профессиональным видом спорта киберспорт в Украине стал лишь недавно, его популярность в Украине не отстает от мировых масштабов, а такие проекты как "Кибертрак" дают возможность приобщиться не только жителям столицы и крупных городов, а и всем желающим, независимо от места проживания. Это ли не круто?!

Миссия - объединить страну

Но вернемся к главному футбольному событию года. 21 июня команда Андрея Шевченко играла заключительный матч группового этапа против сборной Австрии. На трибунах в Бухаресте 10 тысяч наших болельщиков по количеству и уровню громкости превосходили соперников в течение всех 90 минут. Однако что делать, если поехать в Бухарест ты не можешь, а болеть хочется? Не обязательно идти в ближайший бар или паб - Parimatch совместно с администрацией ТРЦ "Гулливер" и городской властью предоставили возможность киевлянам и гостям столицы поддержать сборную всей семьей, и сделать это в самом центре Киева во время просмотра матча на огромных экранах. Не просто огромных, а крупнейших в Европе!

Футбол, улыбки и атмосфера счастья - это то, чего хочет ребенок и чего так иногда не хватает взрослым людям! Сборная играет - Рarimatch - объединяет страну!

Чудом выйдя в 1/8 финала Чемпионата Европы, команда Шевченко зажгла в сердцах миллионов украинцев надежду. Надежду на победу, надежду на борьбу, ожидания достойного футбола! Благодаря Parimatch 29 июня на огромных экранах в центре Киева снова был футбол. На Спортивной площади просто яблоку было негде упасть! Активности от организаторов, замечательная музыка и качественный футбол от команды Шевченко сделали этот вечер по-настоящему волшебным. Это те минуты счастья в атмосфере СВОИХ, которые трудно описать словами! На крик "Слава Украине" тысячи отвечали "Героям слава!". После голов Зинченко и Довбика столицу буквально накрывало звуковой волной! Это маленький праздник, который сделал украинцев хоть на минутку счастливее!

Стоит ли говорить, что спорт не ограничивается футболом? Украинцы на протяжении всей истории показывали высокие результаты в силовых видах спорта. Братья Кличко, Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик - все эти имена широко известны на весь мир. Однако не только боксерами славится наша страна. В ночь на 12 июня посол Parimatch - непобедимый боец ММА Ярослав Амосов сумел нанести своему сопернику очередное поражение и завоевать пояс Bellator. Беспроигрышная серия Ярослава продолжается уже 26 поединков. 26 раз рефери поднимал его руку, объявляя победителем.

По возвращению в Украину Амосова в аэропорту встречали более сотни фанатов, а бренд Parimatch и лига кулачных боев "Mahatch" подарили украинцу забрендированный супербайк BMW с надписями "Champion" и "26-0". Ярослав Амосов является примером для молодежи, а Parimatch дает пример другим меценатам, доказывая, что поддержка наших спортсменов - это не деньги на ветер, а системная работа над брендом, именем и репутацией целой страны!

Мы можем сколько угодно говорить о необходимости спортивного воспитания детей, однако должны в первую очередь показывать правильный пример самостоятельно. Еще вчера 6-летний мальчик в футболке сборной вместе с отцом наблюдал за матчами Малиновского и Ярмоленко под "Гулливером", а уже завтра ЗА НЕГО будет болеть вся страна!

Аналогично и с бизнесом. Можно требовать низких налогов, помощи от государства или еще чего, находя оправдание своим провалам, а можно строить прозрачную структуру, иметь эффективный бизнес и помогать другим становиться лучше. Ради себя, ради страны, ради будущего!

Шаг за шагом Parimatch вносит свой вклад в будущее здоровой нации украинцев. И это даст свой результат не сейчас, а возможно через 5-10, а то и 15-20 лет! Но работа "в длинную" идет, и это заслуживает уважения! Может когда-то нас снова будет 52 миллиона! Следующий такой шаг будет сделан уже 3 июля, когда сборная Украины будет играть матч ¼ финала Чемпионата Европы. На Спортивной площади в Киеве, возле ТРЦ "Гулливер" Parimatch организует очередной фанатский праздник! Приходи сам и бери друзей! Вход бесплатный.