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Сотни фанатов встретили сборную Украины в "Борисполе": эксклюзивный фото- видеорепортаж

Сотни фанатов встретили сборную Украины в "Борисполе": эксклюзивный фото- видеорепортаж
17:51 Сегодня Телеграф Ян Доброносов, Телеграф

В воскресенье, 4 июля, сборная Украины по футболу вернулась на родину. "Желто-синих" помпезно встретили болельщики в аэропорту "Борисполь".

Спасибо, Шевченко: почему нам стоит гордиться нашей сборной

Фанаты и представители СМИ собрались возле аэропорта "Борисполь", чтобы первыми поздравить национальную команду после довольно успешного выступления на чемпионате Европы, где наша команда попала в топ-8 лучших сборных. В честь такого события на крыше многоуровневого паркинга аэропорта был организован небольшой концерт, где выступили лидер группы ТНМК Фоззи, солист группы СКАЙ Олег Собчук и певец Никита Алексеев.

На Евро-2020 наша команда заняла третье место на групповой стадии, проиграв Нидерландам и Австрии, а также минимально обыграв Северную Македонию. Волей случая "Желто-синие" сумели пробиться в раунд плей-офф, где в 1/8 финала сенсационно одолели Швецию, забив гол в компенсированное ко второму экстра-тайму время. Увы, но сказка подопечных Андрея Шевченко завершилась уже в следующем раунде, где команда Украины уступила Англии.

На чемпионате Европы по футболу сборная Украины заработала свыше 14 млн евро.

Фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф"

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Англии, Сборная Украины, Футбол, Евро-2020.
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