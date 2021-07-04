Сотни фанатов встретили сборную Украины в "Борисполе": эксклюзивный фото- видеорепортаж

В воскресенье, 4 июля, сборная Украины по футболу вернулась на родину. "Желто-синих" помпезно встретили болельщики в аэропорту "Борисполь".

Фанаты и представители СМИ собрались возле аэропорта "Борисполь", чтобы первыми поздравить национальную команду после довольно успешного выступления на чемпионате Европы, где наша команда попала в топ-8 лучших сборных. В честь такого события на крыше многоуровневого паркинга аэропорта был организован небольшой концерт, где выступили лидер группы ТНМК Фоззи, солист группы СКАЙ Олег Собчук и певец Никита Алексеев.

На Евро-2020 наша команда заняла третье место на групповой стадии, проиграв Нидерландам и Австрии, а также минимально обыграв Северную Македонию. Волей случая "Желто-синие" сумели пробиться в раунд плей-офф, где в 1/8 финала сенсационно одолели Швецию, забив гол в компенсированное ко второму экстра-тайму время. Увы, но сказка подопечных Андрея Шевченко завершилась уже в следующем раунде, где команда Украины уступила Англии.

На чемпионате Европы по футболу сборная Украины заработала свыше 14 млн евро.

Фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф"